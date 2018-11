Von Sabine Hebbelmann

Weinheim. Er spricht etwas stockend, aber man versteht ihn gut: "Die ganze Erinnerung, das ganze alte Leben ist weg." Der 39 Jahre alte Familienvater sagt am ersten Verhandlungstag des "Palettenleger"-Prozesses vor dem Weinheimer Amtsgericht aus. Zum Unfallhergang oder über die Zeit vor dem Unglück kann er nichts sagen. Was er heute weiß: Er hat in der Nacht auf den 12. Mai 2013 in der Lützelsachsener Schlossgasse ein Schädel-Hirn-Trauma dritten Grades erlitten, weil er mit dem Rad über eine dort liegende Europalette gefallen war. Vier Wochen lang lag er im Koma. Zurzeit ist er arbeitsunfähig.

Verantworten muss sich dafür ein heute 20-Jähriger vor Jugendrichterin Claudia Zimmer-Odenwälder. Oberstaatsanwältin Christina Arnold wirft ihm vor, das Hindernis auf die Straße gelegt zu haben. Zusammen kommen dadurch ein "gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr" und eine "fahrlässige Körperverletzung". Der junge Mann verweigert die Aussage. Er lässt sich von Rechtsanwalt Martin Dittert vertreten.

Zum Prozessauftakt sind zunächst zwei Studenten als Zeugen geladen. Sie hätten in der Nacht auf den 12. Mai 2013 in der Nähe der Kreuzung Schlossgasse/Weinheimer Straße beieinander gestanden, als der Radfahrer in die abschüssige Gasse eingebogen sei. Wenig später hätten sie einen Knall gehört und seien herbeigeeilt. Der damals 37-jährige Familienvater sei bewusstlos dagelegen, habe stark am Hinterkopf geblutet. Sie hätten die Palette auf der Straße liegen sehen, Erste Hilfe geleistet und um genau 2.21 Uhr einen Notruf getätigt. Doch wie ist die Palette dorthin gekommen? Eine spannende Frage, zumal gut drei Stunden vor dem Unfall und an derselben Stelle schon einmal eine Palette den Weg versperrt hatte.

Der Beschuldigte macht auch an dieser Stelle von seinem Recht Gebrauch. Und schweigt. Aber er macht Angaben zu seiner Person: Unter anderem, dass er 2013 am Dietrich Bonhoeffer-Gymnasium in Weinheim Abitur gemacht hat.

Aussagen zum Verlauf der Nacht macht dagegen sein Freund. Der 19-Jährige sagt, er habe an dem folgenschweren Samstagabend von einer Party erfahren, sei gegen 23 Uhr mit dem Angeklagten die Schlossgasse heruntergekommen und habe einen Stapel Paletten neben einer Straßenlaterne liegen sehen. Sie hätten eine der Paletten aufgestellt und so die Durchfahrt versperrt. Er habe sich nichts Böses dabei gedacht und nicht damit gerechnet, dass jemand das Hindernis übersehen könnte.

Ein Rentner aus der Schlossgasse berichtet, er habe um 23.15 Uhr beim Blick aus dem Fenster die Palette auf der Straße bemerkt: "Wer hat so einen Blödsinn gemacht?" Er habe die Palette zurück auf den Stapel befördert. Dennoch gibt es viele Ungereimtheiten. Staatsanwältin Arnold fragt den 19-jährigen Zeugen, warum er und der Angeklagte zunächst falsche Angaben machten - und ob sie sich abgesprochen hätten. "Wir haben in der Zeitung gelesen, dass sich jemand schwer verletzt hat", lautet die Antwort.

Die Ermittler berichten, nach einem Anfangsverdacht hätten sie anhand von Smartphone-Aufzeichnungen je ein Bewegungsprofil der beiden erstellt. Auf der Party, sagt der 19-Jährige, hätten sie schnell und viel getrunken. Weitere Zeuginnen machen unterschiedliche Aussagen über den Zeitpunkt, zu dem der Angeklagte und sein Freund die Fete verlassen haben. Eine 18-Jährige aber ist sich ganz sicher: Sie sei mit den beiden um 0.15 Uhr aufgebrochen, habe sich nach einem Anruf ihrer Mutter aber von den Jungs getrennt - und sei schnell heimgeradelt.

Und dann gerät Richterin Zimmer-Odenwälder schier aus der Fassung: Eine der wichtigsten Zeuginnen ist nicht erschienen. Sie erfährt, dass die junge Frau ein Praktikum in England macht und ihre Entschuldigung nicht angekommen ist. Die Zeugin soll der Polizei gesagt haben, dass sie den 19-Jährigen um 1.15 Uhr allein gesehen habe: In der Weinheimer Straße, oberhalb der Schlossgasse. Erst bei einer Nachvernehmung soll sie angegeben haben, sie hätte einen Fantasyfilm im Fernsehen gesehen und sei danach dem Zeugen begegnet.

Die Ermittler forschten nach - und fanden heraus, dass der Film tatsächlich erst um 2 Uhr nachts endete. Für mysteriös hält die Jugendrichterin auch die Aussage des 19-Jährigen, er und der Angeklagte hätten sich auf dem Rückweg am örtlichen Edeka-Laden getrennt. Dieser befindet sich ebenfalls in unmittelbarer Nähe des Unglücksorts. Der Angeklagte sei danach alleine wieder die Schlossgasse hochgelaufen. Das sei eigentlich ein Umweg, hakt die Richterin nach, und die beiden Männer hätten doch den gleichen Weg gehabt. Sie legt für den 31. März einen Fortsetzungstermin fest, um die fehlende Zeugin nach ihrer Rückkehr aus England zu befragen.

