Weinheim. (rnz) Schöner essen kann man in der Region nur an wenigen Orten. Die Sandsteinterrasse des Weinheimer Schlosses führt direkt in den Schlosspark. Die Abendsonne steht lange am Himmel. Kurz: Das Schlosspark-Restaurant ist eine prägende gastronomische Einrichtung der Stadt und auch der ganzen Region.

Ende des Jahres wird es dort einen Pächterwechsel geben. Wie die Stadt Weinheim mitteilt, hat der bisherige Pächter Jan Hutter ("Hutter im Schloss") der Stadt fristgerecht zum 31. März mitgeteilt, dass er sein Pachtverhältnis für das Schlosspark-Restaurant nicht über den 30. September hinaus verlängern möchte.

Das Ziel ist: ein fließender Übergang

Der Pachtvertrag zwischen der Stadt und Hutter endet demnach Ende September, nach zehn Jahren Kooperation. Die Stadtverwaltung hat großes Interesse daran, das Restaurant als prägende gastronomische Einrichtung der Stadt und der Region so bald wie möglich wieder unter einem neuen Betreiber zu eröffnen. Dazu hat das Amt für Immobilienwirtschaft in Abstimmung mit einem Sachverständigen des Hotel- und Gaststättengewerbes bereits ein Ausschreibungsverfahren vorbereitet, um keine Zeit zu verlieren.

Der Hauptausschuss des Gemeinderats soll noch vor der Sommerpause über den neuen Pächter entscheiden. Ziel ist es, dass ein neuer Pächter das Schlossparkrestaurant noch in diesem Jahr wieder eröffnen und in Betrieb nehmen kann. Der Übergang soll möglichst fließend geschehen. Das Schlossrestaurant soll ein gastronomisches Aushängeschild der Stadt bleiben. Erwartet wird eine Küche mit gehobener regionaler Ausrichtung, die dem Ambiente von Schloss- und Schlosspark angemessen ist.

"Das gastronomische Konzept soll dem Image Weinheims als attraktives touristisches Ziel entsprechen", fasst die Stadt ihre Zielsetzung nochmals zusammen. Hauptsächlich im Sommer solle ein ganztägiger Betrieb mit Mittagstisch, Cafébetrieb und Abendtisch gewährleistet sein. Auch Festgesellschaften sollten sich hier wohlfühlen können.

Das Schlossrestaurant im Erdgeschoss des ehedem kurfürstlichen Weinheimer Schlosses wurde im Jahr 2006 komplett und denkmalgerecht saniert. Seither sind sowohl die Stuckarbeiten als auch das jahrelang unter einem Teppichboden versteckte alte Eichenparkett freigelegt worden. Das Schlossrestaurant hat innen rund 80 Plätze und mit Sitzplätzen für rund 120 Personen eine große, zum Teil mit Markisen überdachte Terrasse, die direkt in den Schlosspark führt. Das Restaurant wird besonders gerne für Hochzeitsfeiern gebucht.