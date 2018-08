Von Anja Stepic

Hirschberg-Leutershausen. Wenn Mauern sprechen könnten, so würden sie Geschichten erzählen. Von Zeiten, die längst vergangen, zum Glück aber nicht vergessen sind. Und so dürfte so manch einer schmunzeln, wenn er wieder einmal durch den Torbogen des Alten Rathauses unterhalb der evangelischen Kirche geht.

Denn hier befand sich vor rund 300 Jahren nicht nur der Bürgerversammlungssaal und das Ratszimmer, sondern auch die so genannte "Betzekammer", die Arrestzelle. Hier durften nicht nur Übeltäter, sondern auch widerspenstige Schüler die eine oder andere Stunde verbringen.

"Die Ortsgeschichte von Leutershausen" war am Mittwoch Thema eines überaus gut besuchten Vortrages von Historiker Rainer Gutjahr (Foto: Dorn) und zugleich Auftakt einer Veranstaltungsreihe des "Runden Tischs Kultur" zur Hirschberger Ortsgeschichte.

Der Ort "Liuthereshausen" fand erstmals Erwähnung im Jahre 897 auf einer Schenkungsurkunde des Grafen Liuther an das Kloster Lorsch. Bei den "Hausen-Orten" handelte es sich um kleinere Siedlungen, die von einem vermögenden Manne angelegt und nach diesem benannt wurden. Der Ausgangspunkt für die Besiedelung des Ortes ist am heutigen Lindenbrunnen zu suchen, wo das einst knappe Gut Wasser am reichlichsten sprudelte. Im Laufe der Zeit kam eine Vielzahl weiterer Brunnen hinzu, die noch heute das Ortsbild prägen. Diese dienten Mensch und Vieh als Trink-, sowie auch als Löschwasserspeicher.

Prägend für das Ortsbild Leutershausens im späten Mittelalter waren ein Bannzaun mit vorgelagertem Dorfgraben sowie drei Tore. Das Ladenburger- und das Schriesheimer Tor fielen Anfang des 19. Jahrhunderts dem Abriss anheim. Reste des Großsachsener Tores sind dagegen noch erhalten.

Im Jahre 1700 übernahmen die Grafen von Wiser das "Hirschberger Lehen". Prägendstes Zeugnis ihrer Herrschaft ist der Schlosskomplex mit der zu ihm gehörenden "Lauretanischen Kapelle", deren schwarze Madonna seit über 250 Jahren Zielpunkt Tausender Wallfahrer ist.

Entsprechend ihren irdischen Besitztümern wurde die Ortsbevölkerung in der "Leutershausener Seelenzahltabelle" in die Kategorien "gut", "mittel", "schlecht" und "nichts" eingeteilt. Unter "gut" versammelte sich die bäuerliche "Elite", unter "nichts" die meisten Katholiken, die rund 40 Prozent der Anwohner ausmachten und sich als Handwerker und Tagelöhner verdingten. Mit einem Anteil von elf Prozent der Ortsbevölkerung gab es in Leutershausen zudem eine große jüdische Gemeinde. Zeugnisse jüdischen Lebens geben die ehemalige "Judenschul", eine Mikwe und die Ehemalige Synagoge.

Ihr hundertjähriges Jubiläum feiert in diesem Jahr die alte Markthalle, wo einst ein reger Handel mit Obst und Tabak stattfand. Die für das Ortsbild so typischen Tabakscheunen sind jüngeren Datums als vermutet. So setzte sich der Tabakanbau erst im 19. Jahrhundert durch. Daneben machte sich Leutershausen einen Namen als Brauerei- und Brennereistandort, letzteres noch bis heute.

"Die alten Schätze zu bewahren und mit der modernen Zeit in Einklang zu bringen", darin sieht der Runde Tisch Kultur die Herausforderung der heutigen Zeit. Denn nur eine Identifikation mit der gewachsenen Ortsgeschichte könne diesen Schatz auch für künftige Generationen bewahren.

Fi Info: Als nächste Veranstaltung führen Rainer Gutjahr, Martin Stöhrer und Ernst Bock bei einem Rundgang durch den historischen Ortskern von Leutershausen. Treffpunkt ist heute, 29. Juni, 14.30 Uhr, am Alten Rathaus unterhalb der evangelischen Kirche.