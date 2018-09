Hirschberg/Ladenburg. (hil) Beim Internationalen Deutschen Turnfest feierten die Mädels der HG Saase beim Beachhandball in Ladenburg einen tollen Erfolg: Mit nur fünf Handballerinnen angetreten, holten sich die B-Juniorinnen den Turniersieg. Ein Team besteht aus drei Feldspielerinnen und einer Torfrau, und das reichte der HG Saase zur Mannschaftsmeldung.

Schon in den Gruppenspielen zeichnete sich die gute Form der "Saasemerinnen" ab, die von ihrer Trainerin Lisa Stein und Jochen Dörsam sehr gut eingestellt waren. Im Römerstadion blieben sie in der Gruppenphase ohne eine Niederlage und qualifizierten sich damit für die Halbfinals. Auch hier überzeugten die "Saasemerinnen" mit schnellen Angriffen und zwangen den Gegner somit zu zahlreichen Fehlwürfen und Fehlpässen. Die Torhüterinnen unterstützten ihre Mannschaft sowohl in der Defensive, wie auch im Angriff mit ihren Toren, die im Gegensatz zu den Feldspielerinnen beim Beachhandball doppelt zählen. Genau wie besondere Torschüsse wie zum Beispiel der sogenannte "Kempa-Trick". Im Finale trafen die Mädels der HG Saase dann auf den 1. FC Köln. Die erste Halbzeit konnte die HG mit vier Toren noch deutlich für sich entscheiden. In der zweiten Hälfte kamen die Kölnerinnen stark auf und wurden immer besser.

Doch am Ende war keine Entscheidung gefallen, sodass über ein Penalty-Schießen der Turniersieger ermittelt werden musste. Besteht nach vier Schützen beider Mannschaften Gleichstand, wird nach dem Prinzip "Golden Goal" die Entscheidung herbeiführt.

Hier behielten die HG-Mädels die Nerven und feierten ohne einen Fehlwurf den Turnfestsieg Beachhandball 2013!