Weinheim. (web) Der Oberflockenbacher Ortschaftsrat und die Vertreter von fünf Vereinen haben sich in einem offenen Protestbrief an die Stadtspitzen und den Gemeinderat gewandt. Darin fordern sie, das am 11. Dezember beschlossene Hallenprogramm schnell umzusetzen - und die dafür erforderlichen Gelder in den Finanzhaushalt einzustellen.

Der Freude über den gemeinderätlichen Grundsatzbeschluss sei "großer Ernüchterung" gewichen, nachdem OB Heiner Bernhard unlängst angedeutet hatte, dass er den Bau und die Komplettsanierung der Hallen in Oberflockenbach sowie Lützel- und Hohensachsen in den nächsten fünf Jahren für eher unwahrscheinlich halte. Dabei sei der Bedarf an einer Halle in Oberflockenbach auch von unabhängigen Gutachtern bestätigt worden.

Darüber hinaus sei es im Nutzerdialog zwischen der Stadt und den Vereinschefs stets um eine "kurzfristige Realisierung" des Hallenprogramms gegangen. Weder in den "Dialogen", noch im direkten Gespräch mit der Verwaltungsführung sei der jetzt geltend gemachte Engpass der städtischen Kapazitäten debattiert worden. "Den Bau der Halle in Oberflockenbach auf die lange Bank zu schieben, ist für uns deshalb nicht zu akzeptieren."

Bereits in den Haushaltsplan 2013 seien drei Millionen Euro für Hallen in den südlichen Ortsteilen eingestellt worden, mahnen die Unterzeichner des Schreibens. In der aktuellen städtischen Haushaltsvorlage habe man jedoch nur 900.000 Euro für erste Sanierungsarbeiten an der Hohensachsener Mehrzweckhalle gefunden. "Diese Gelder dürfen nicht entfallen", fordern die Odenwälder, die auch an den großen Zeitaufwand ihrer Ortschaftsräte und Vereinsvertreter erinnern.

Fazit: "Oberflockenbach kann nicht länger warten." Der Gemeinderat sei dazu aufgefordert, seinem Grundsatzbeschluss bei der Erstellung des Haushalts 2014 und des mittefristigen Finanzplans (bis 2018) einer zeitnahen Verwirklichung zuzuführen.