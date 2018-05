Die Mitarbeiter der Jugendhilfe ziehen Ende Juni in den neuen Verwaltungsbau des Landkreises, der in der Nachbarschaft der GRN-Klinik entsteht. Foto: Kreutzer

Von Stefan Zeeh

Weinheim. Ein Jahr nach der Übernahme der Jugendhilfe in Weinheim durch den Rhein-Neckar-Kreis, die nicht ganz unumstritten war, lag dem Kinder- und Jugendbeirat am Mittwoch ein Resümee über den Wechsel in der Trägerschaft der Jugendhilfe vor. Dabei äußerte sich Oberbürgermeister Heiner Bernhard durchweg zufrieden mit dem Erreichten. So seien die Zusammenarbeit mit dem Rhein-Neckar-Kreis und die Erfahrungen der Bürger mit der neuen Organisationsform, soweit bekannt, positiv.

Eher als "Nebeneffekt" bewertete er die durch die Abgabe der Jugendhilfe erreichten Einsparungen, die deutlich über dem liegen, was die eher konservative Schätzung der Verwaltung vorhergesagt hatte. Vor zwei Jahren war man von rund 300000 Euro ausgegangen, tatsächlich wurden 2012 gut 700 000 Euro eingespart. Das Hauptmotiv der Abgabe der Jugendhilfe habe jedoch darin gelegen, so Bernhard, dass die Verwaltung angesichts von Veränderungen der Anforderungen in der Jugendhilfe nicht mehr glaubte sicher zu stellen können, diesen nachzukommen.

Für die Mitarbeiter der Jugendhilfe steht aber bereits die nächste Veränderung bevor. "Am 30. Juni werden sie in den Verwaltungsneubau am Kreiskrankenhaus ziehen", kündigte Bernhard an, dem selbst klar war, dass noch nicht alles optimal bei der Jugendhilfe läuft. "Wir wissen, dass es Verbesserungsmöglichkeiten gibt." Etwas irritiert waren einige Ausschussmitglieder über den weit gefassten Aufgabenbereich des Kommunalen Sozialdiensts, der im neu geschaffenen städtischen Amt für Soziales, Jugend, Familie und Senioren angesiedelt ist. Dieser berät nicht nur bei familiären Problemen oder gibt jungen Menschen Unterstützung in schwierigen wirtschaftlichen und sozialen Situationen. Auch älteren Menschen oder psychisch Erkrankten wird in besonderen Situationen geholfen. Wobei sich gerade in diesem Bereich ein steigender Handlungsbedarf abzuzeichnen scheint.

Positiv wurde der Bericht zum "Aktionsprogramm Mehrgenerationenhäuser II" aufgenommen. CDU-Rätin Christina Eitenmüller sprach von einer "Erfolgsgeschichte" und Dr. Günter Bäro (Freie Wähler) hob die Bedeutung des Projektes hervor, bei dem zum Beispiel ältere Bürger ehrenamtlich eine Hausaufgabenbetreuung für Schüler anbieten. "Da es die Großfamilien nicht mehr gibt, ist das sehr wichtig", sagte Bäro. Stella Kirgiane-Efremidis (SPD) hofft, dass noch viele fruchtbare Projekte aus dem Programm heraus entstehen. Christine Münch (GAL) lobte die Arbeit von Daniel Merk, der das Mehrgenerationenhaus leitet. Es ist aber nicht nur ehrenamtlich geleistete Arbeit, die das Projekt ermöglicht. So verwies Bernhard auch auf die große Belastung der Mitarbeiter, die das vom Bundesfamilienministerium unterstützte Projekt ausführlich dokumentieren müssen.