Schriesheim/Hirschberg. (hil) Fast vor einem Jahr auf den Tag genau, am 3. September 2012, veränderte ein schwerer Unfall das Leben des früheren Schriesheimer Jugendfußballspielers Christopher Leicht. In seinem Wohnort Leutershausen war der Schüler zwischen sein Auto und an eine Mauer gedrückt worden, nachdem sich die Bremsen des Wagens gelöst hatten. Dabei verlor er sein linkes Bein.

Eine Welle der Hilfsbereitschaft löste dies nun aus, und eine Aktion lief an, wie sie der SV Schriesheim so nicht kannte. Denn Christopher Leicht benötigt eine Sportprothese, um wieder einigermaßen gehen oder sogar laufen zu können. Der SV Waldhof Mannheim kam zum Benefizspiel nach Schriesheim, manche Abteilungen plünderten ihre Kassen, der Fußballkreis Mannheim, die SV-Oldies, der Tennisklub Schriesheim und viele andere spendeten. Selbst die Mannheimer Adler boten durch ihren Stadionsprecher Udo Scholz ihre Hilfe an. Das Motto: "Adler helfen Menschen".

Durch die Bewirtung beim Benefizspiel gegen Waldhof kam ein großer "Batzen" zusammen. Peter Appel vom SV-Förderverein stockte den Geldbetrag spontan auf eine runde Summe auf.

Christopher Leicht war sichtlich gerührt, als ihm die SV-Vorstandsmitglieder vor dem Legendenspiel den Scheck überreichten und die stolze Summe von 5000 Euro präsentierten. Hätte es nicht gereicht, so wäre nach den Worten von SV-Jugendleiter Gerhard Herr sogar die Sepp-Herberger-Stiftung mit einem Betrag eingesprungen. Jetzt kann der SV-Stadionsprecher seine Prothese in Auftrag geben, und zwar dank der Spendenfreudigkeit so vieler Menschen.