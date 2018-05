So soll es aussehen: das neue Baugebiet in der Weststadt. Die Bauarbeiten beginnen nach Angaben der Firma Anfang 2013. Grafik: zg

Weinheim. (lue) Die Zweiburgenstadt ist zurzeit eine einzige Baustelle. Zumindest drängt sich der Eindruck angesichts der zahlreichen Bauarbeiten förmlich auf. In der Leibnizstraße sind die Handwerker genauso schwer beschäftigt wie auf dem Areal der Hildebrand'schen Mühle und im Baugebiet "Lützelsachsen Ebene" oder auf dem Areal des ehemaligen Güterbahnhofs. In Kürze kommt noch eine Baustelle hinzu. Wie das Unternehmen "Deutsche Reihenhaus" mitteilte, entsteht in der Weststadt ein neuer Wohnpark. Auf dem seit einiger Zeit brachliegenden, rund 8400 Quadratmeter großen Gelände an der Ecke Mierendorffstraße und Multring will die Kölner Firma 37 Reihenhäuser errichten. Wohnpark "Burgenblick" nennt die "Deutsche Reihenhaus" ihr erstes Projekt in der Zweiburgenstadt.

"Bezahlbares Eigentum für Familien" in unmittelbarer Nähe zur Innenstadt verspricht der Bauträger, der in Weinheim zwei Haustypen anbietet: 21 Mal das 116 Quadratmeter große Modell "Wohntraum" sowie 16 Mal das 142 Quadratmeter große "Familienglück". Die Preise für das kleinere der beiden Hausmodelle starten bei 219.990 Euro, die für das größere bei 244.990 Euro.

Allen Häusern gemein ist nach Firmenangaben "die massive Bauweise, die qualitativ hochwertige Ausstattung, ein modernes Wärmedämmverbundsystem, gut durchdachte Grundrisse mit hellen, offenen Räumen sowie schön angelegte Terrassen und Gärten." Einheitliche Fenstergrößen und farblich abgestimmte Dach- und Fassadengestaltung vollenden das harmonische Gesamtbild. Die "Deutsche Reihenhaus" legt besonderes Augenmerk auf die Gestaltung des neuen Lebensraumes. Die Häuser, angeordnet in Reihen, versetzt oder im Block, gruppieren sich nach Möglichkeit um einen zentralen Punkt: den Gemeinschaftsplatz.

In vierter Generation ist das Unternehmen in der Baubranche, seit 1989 ist ausschließlich auf Reihenhäuser spezialisiert. Bis zu 500 Wohneinheiten realisieren die 125 Mitarbeiter jährlich - 37 ab Anfang 2013 in Weinheim. Die "Deutsche Reihenhaus" investiert rund acht Millionen Euro in das Projekt. Mit dem Einzug der ersten Häuslebesitzer rechnet die Firma im nächsten Sommer. In der Regel vergehen, laut Pressemitteilung, "rund sechs Monate bis zum Einzug der ersten Eigenheim-Besitzer".