Von Stefan Zeeh

Hirschberg. Der Frühling lässt auf sich warten und sollte einmal die Sonne durch die Wolken hindurchschauen, wärmt sie noch nicht richtig. Das mussten auch die Mitglieder des Vereins für Naturpflege bei ihrer "Frühlingsbesichtigung" der von ihnen gepflegten Streuobstwiese südlich des Parkplatzes Kehrrang feststellen. Der Termin für die Besichtigung war bereits vor längerer Zeit festgelegt worden und "eigentlich sollten die Kirschbäume blühen", wie der ehemalige Vorsitzende des Vereins Dr. Alfred Stephan betonte.

Doch auch so ließ sich einiges entdecken, was über den Winter auf der Streuobstwiese mit ihren Hecken, Trockenmauern und den dazwischen angelegten Beeten passiert ist.

"Eine Streuobstwiese ist an und für sich bereits sehr artenreich", erläuterte Alfred Stephan. Durch die Hecken und Trockenmauern können sich jedoch noch viele andere Tierarten ansiedeln. So bieten die verschieden großen Öffnungen in den Trockenmauern ideale Überwinterungsmöglichkeiten. "Da leben im Winter Eidechse und Kellerassel, also der Jäger und seine Beute nebeneinander", wusste Stephan.

Mit einem vor einigen Wochen neu installierten Teich sollen auch Frösche und Kröten angesiedelt werden. Einen kleinen Versuchsteich, den die Amphibien bereits angenommen haben, gibt es schon seit einigen Jahren. Nun soll aber noch mehr Lebensraum für diese Tiere auf der Streuobstwiese geschaffen werden.

Dafür ist in den kommenden Wochen noch einiges zu tun. So müssen etwa Trockenmauern unterhalb und oberhalb des Teiches errichtet werden. Die dafür notwendigen Mauersteine hat Stephan bereits organisiert. "Unten kommt Buntsandstein hin, oben Granit", erläutert er. Damit sind aber nicht alle Vereinsmitglieder einverstanden. "Warum nicht überall Buntsandstein?", kommt die Frage auf. Die Lösung ist ganz einfach: Buntsandstein gab es zur freien Verfügung nicht in ausreichender Menge, dafür aber den Granit, wie Stephan erklärt.

Ein Insektenhotel gibt es ebenso auf dem Gelände. "Bereits seit 15 Jahren steht das hier", erinnert sich Stephan. Damit fast so lange wie der Verein das Grundstück bewirtschaftet, das seit einiger Zeit einem der Vereinsmitglieder gehört, der es dem ehemaligen Besitzer abgekauft hat. Alfred Stephan möchte aber noch mehr für die Insekten auf dem Gelände tun, vor allem für die Blaue Holzbiene. Die schwirrt ab und zu über die Streuobstwiese, denn hier findet sie einige ihrer Lieblingssträucher wie den Muskatellersalbei oder den Blasenstrauch. Um sie richtig anzusiedeln, eignet sich am besten Totholz. In dieses baut sie bevorzugt ihre Nester.

Deshalb ist Alfred Stephan auf der Suche nach einem Baumstamm, am liebsten von einem Birnbaum, denn diese Baumsorte scheinen die Blauen Holzbienen gut anzunehmen, wie Stephan bereits beobachtet hat. Doch nicht nur die kleineren Tiere lieben die Obstbaumwiese. Im Winter haben sich hier Dachs und Wildschwein getummelt. An einigen Stellen hat der Dachs Löcher gegraben und die Wildschweine haben sich den Iris angenommen und diese verspeist. Allerdings nur die neu angepflanzten, die älteren haben sie verschmäht.

Dafür haben die Wildschweine noch einige große Kothaufen zwischen den Narzissen hinterlassen, die so allmählich aus der Erde hervorschauen und den Frühling sehnlichst erwarten.