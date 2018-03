Von Philipp Weber

Weinheim. Ende Juli hatten neun Frauen den Bürgerverein "Weinheim West" gegründet. Das Ziel: "Probleme ansprechen und Zuständigkeiten benennen", so Vorsitzende Marion Hördt damals. Einen guten Monat später sausen Lastwagen und Autos an Hördt und ihren Mitstreitern vorbei. Der Spätsommer taucht die Mannheimer Straße in ein Wärmebad. Hördt erklärt und gestikuliert. Bürgermeister Torsten Fetzner - im Jackett - kritzelt Notizen auf ein Blatt Papier: Der Bürgerverein hat zu einem Rundgang zu den Problemstellen im Stadtteil eingeladen, und Fetzner nimmt teil.

> Die Tour beginnt am GRN- und Kreisgelände: Hier scheint die Ampel für Rechtsabbieger, die das Behörden- und Klinikgelände von der Innenstadt aus anfahren, sehr häufig "Rot" zu zeigen - was an der Lichteinstrahlung liegt; die Ampel ist einfach aus. "Deswegen gibt es hier jeden Morgen Hupkonzerte", sagt Hördt.

> An der benachbarten Furt über die Mannheimer Straße, die den abgebauten Steg zwischen Schlehdornweg und Klinik ersetzt, seien die Grünphasen für Fußgänger zu kurz, so Hördt. Und: Autofahrer auf dem parallel zur Mannheimer Straße verlaufenden Schlehdornweg sehen die Fußgänger kaum kommen, da das Gebüsch zwischen der großen und der kleinen Straße die Sicht erschwert. Auch die Grünphasen an der Furt in Höhe der Pappelallee sind für Hördts Geschmack zu zackig - Ältere und Familien liefen Gefahr, auf der Mittelinsel stecken zu bleiben.

> Weiter geht’s in die Freiburger Straße. Kritikpunkt Nummer eins: Tempo 50 sei hier zu schnell. Tatsächlich ist die Straße ein Eldorado für Kleinlaster und Lieferwagen - die eilig vorüberfahren. Fetzner sieht jedoch nur geringe Chancen, etwas zu ändern. "Das ist die Haupterschließungsstraße zu den westlichen Gewerbegebieten, da ist Tempo 30 schwierig." Der Fehler liege in der Planung: "Gewerbegebiete schließt man heute nicht mehr an Straßen an, die durch bewohntes Gelände führen." Nächste Fußgängerfalle, besonders in der Dämmerung: Der unmarkierte Übergang von der bewohnten Seite der Straße zum Pennymarkt. Auch hier will Fetzner nichts versprechen: "Wir begutachten so etwas mit der Polizei." Dann zeige sich, welche Maßnahmen etwas bringen - und welche kontraproduktiv sind.

> Nächstes Ziel ist das "Mehrgenerationenhaus" in der Konrad-Adenauer-Straße - das seinem Namen wohl nicht gerecht wird. Vor allem die älteren Weinheimer Weststädter fänden selten den Weg hierher, moniert eine Teilnehmerin. Allzu einladend sieht die Anlaufstelle nicht aus: Vor dem besprayten Haupteingang sitzen junge Leute, Kippen verteilen sich auf dem Boden. Und auch die Tischtennisplatte auf dem nahen Spielplatz hat schon bessere Tage gesehen.

> An der RNV-Haltestelle Blumenstraße kommt ein altes Problem zur Sprache: Es fehlen Sitzgelegenheiten für Ältere. Fetzner erwähnt Überlegungen, hier den Draußenverkauf einer Bäckerei anzusiedeln - was Hördt mit Blick auf den kleinen Geldbeutel vieler Senioren ausschließt. Generell gebe es in diesem Teil Weinheims zu wenige "soziale" Kaufangebote, sagt sie.

> Nächste Station: die Breslauer Straße. Dass auch Schulkinder hier kreuz und quer über einen abbrechenden Radstreifen hinweg auf die Straße fahren, war schon Thema im Gemeinderat. Wieder ein Problem für Ältere: die zum Teil maroden Fußwege zwischen den Wohnblocks in der Breslauer, Königsberger und Stettiner Straße. Durchbrechende Baumwurzeln und veraltete Asphaltschichten? Für Gesunde kein Problem, für Menschen mit Rollator unüberwindbar. Auf dem Fußweg zwischen der hinteren Stettiner Straße und den Sportzentren von AC und TSG muss Fetzner notieren, dass Bänke und Mülleimer vermisst werden.

> Auch auf den Grünflächen an der Haltestelle Stahlbad fehlen den Vereinsaktiven Bänke. Ein Anwohner hält Gegenrede, er fürchtet einen "Alkoholikertreff".

> Durch den Buchenweg führt die Route wieder gen Kreisgelände. Auch hier zweigen die charakteristischen Fußwege ab, welche die Wohnareale miteinander verbinden - und auch hier sollte das Grünflächenamt die Heckenschere auspacken, weil die Büsche überhandnehmen.