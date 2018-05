Von Axel Sturm

Ladenburg. Nun ist das Ladenburger Musikfestival 2016, das am 27. und 28 Mai auf der Festwiese über die Bühne gehen wird, richtig rund. Weil der geplante Auftritt des Mannheimer Künstlers Xavier Naidoo nicht zustande kam - Naidoo hat sich entschieden, 2016 keine Konzerte mehr zu spielen -, hatte der Veranstalter Demi-Promotion ein Problem. Zwar sei der Vorverkauf für das Konzert mit Andreas Gabalier am 28. Mai sehr gut angelaufen, aber um das Festival wirtschaftlich auf ein festes Fundament zu stellen, musste ein zweites Konzert angeboten werden. Dies ist gelungen.

"Ich bin froh, dass wir nun den nächsten musikalischen Knaller zünden können. Am 27. Mai beginnt das Ladenburger Musikfestival mit den bekannten Künstlern Johannes Oerding, Laith Al-Deen, und auch Nena wird in Ladenburg auftreten", sagte Dennis Gissel vom Konzertveranstalter der RNZ. Dem Chef der Hirschberger Agentur ist ein "Felsbrocken" vom Herzen gefallen.

Mit nur einem Konzert wäre es wirtschaftlich sehr eng geworden, sagte Gissel. Er rechnet für die Auftaktveranstaltung mit 5 000 bis 6 000 Besuchern. Zum Konzert des Alpenrockers Andreas Gabalier werden am Folgetag dann über 15 000 Fans erwartet. Bereits jetzt sind 12 000 Tickets verkauft.

Auch in diesem Jahr hat Demi-Promotion den Wunsch von Bürgermeister Rainer Ziegler beherzigt, ein familienfreundliches Programm auf die Beine zu stellen. Für die Auftaktveranstaltung wird ein vergünstigtes Jugendticket für 29 Euro angeboten.

Dass Shootingstar Johannes Oerding nach Ladenburg kommt, macht Gissel besonders stolz. Seine Tourneeauftritte waren 2015 ausverkauft, sein Album "Alles brennt" hat alle Rekorde gebrochen. "Johannes brennt dafür, live zu performen", sagte Gissel. Der in Hamburg wohnende Popsänger spiele gerne am Wasser, da komme es ihm gerade recht, dass die Bühne direkt am Neckar steht.

Das musikalische Motto von Nena ist, dass es keine erfolgreiche Zukunft ohne die Erinnerungen an die Vergangenheit geben kann. Aufhalten will sich der Star in der Vergangenheit aber nicht, wie Nena schon 1984 in ihrem Song "Fragezeichen" verdeutlichte. Dass die Sängerin 30 Jahre später immer noch gefragt ist, macht sie selbst richtig stolz. In ihrem Album "Oldschool" ist dies zu spüren. Musik machen war für sie schon immer eine Herzenssache. "Nena ist keine Geschmacksfrage, sie ist ein großes Stück deutsche Popkultur", sagte Gissel.

Auf ein Heimspiel in Ladenburg freut sich Laith Al-Deen, der in Mannheim aufgewachsen ist. Er stieg zu einem der erfolgreichsten deutschen Popmusiker empor und ist dennoch bodenständig geblieben. Die über eine Million verkauften Tonträger, vier Goldene Schallplatten, Hits und Award-Nominierungen stehen symbolisch für seinen Platz in der deutschen Musikhistorie. Anfangs als Deutsch-Pop-Poet beschrieben, fand Laith Al-Deen schön früh seinen eigenen Sound aus kräftigem Pop, Soul und Rock-Elementen. Mit seinem Album "Was wenn alles gut geht" feierte Al-Deen sensationelle Erfolge. In Ladenburg werden auch Stücke seines neuen Albums "Wieder unterwegs" zu hören sein. "Ich bin sicher, dass es uns mit dem diesjährigen Konzertsommer gelingen wird, einen Meilenstein in der Konzerthistorie Ladenburgs zu setzen", sagte Gissel.

Info: Tickets für das Ladenburger Musikfestival gibt es in allen RNZ-Geschäftsstellen.