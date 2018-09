Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Die Neckarhäuser Fähre trägt Trauer: Die schwarze Fahne mit weißem Kreuz weht auf Halbmast in Gedenken an ihren wohl bekanntesten Kapitän, Jakob Zieher. Nach schwerer Krankheit verstarb der Fährmann in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Er wurde 68 Jahre alt.

Zieher folgt damit seiner Frau Luise, die fast auf den Tag genau vor zwei Jahren derselben tückischen Krankheit erlegen war. Beim ihrem Gedenkgottesdienst war er noch dabei. Dann aber verschlechterte sich sein Gesundheitszustand rapide. Bis zuletzt, sagen seine Kinder, habe er seinen schwarzen Humor behalten.

Jahrzehntelang war Zieher der Chef auf der Neckarfähre zwischen Neckarhausen und Ladenburg, ein Patriarch, ein Fels in der Brandung. Doch so unerschütterlich wie Zieher nach außen wirkte, so sensibel war er nach innen. Aus seinem Herzen machte er keine Mördergrube: Er sagte, wenn ihm etwas missfiel, und das durchaus deutlich. Genauso freundlich aber war er, wenn er Dinge guthieß und mit ihnen einverstanden war.

Überraschend konnten auch seine großzügigen Gesten sein und gern förderte Zieher alles, was mit der Fähre zusammenhing. 25 Jahre lang war er Kapitän auf der von ihm ausgewählten "Neuen", einer 1988 in der damaligen DDR gebauten Fähre, fuhr "niwwa unn riwwa". So übrigens lautet auch der Titel eines von seiner Familie bezuschussten Buches von Günter Fillbrunn. Er war mit Rat und Wissen bei der Fachtagung deutscher Fährleute dabei, die 1995 anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der alten Fähre in Neckarhausen stattfand.

Jakob Zieher, im damaligen Entbindungshaus Schmitt als Sohn des Landwirts und Fährmanns Peter Zieher geboren, musste schon im Alter von 15 Jahren nach dem frühen Tod des Vaters Fähre fahren, wofür er eine Sondergenehmigung erhielt. Von seinem ersten Lohn kaufte er sich ein Kofferradio, das er Zeit seines Lebens behielt.

Nach der Volksschule besuchte er die Landwirtschaftsschule in Ladenburg und übte den Beruf des Landwirts bis 1973 aus, um im selben Jahr ganz zur Fähre zu wechseln. Das Sammeln alter Traktoren blieb ihm jedoch stets großes Hobby, ebenso hatten es ihm alte Postkarten von Schiffen und Fähren angetan. 1972 heiratete Zieher seine Luise, das Paar zog fünf Kinder groß. Mit Jakob Zieher starb eine weithin bekannte Persönlichkeit, sein Tod ist ein Verlust, der schmerzt.

Die Beisetzung findet am Dienstag, 3. Dezember, um 13 Uhr auf dem Friedhof in Neckarhausen statt. Der Fährbetrieb ist an diesem Tag eingestellt.