Elf Kandidaten bewerben sich um einen Sitz im Kirchengemeinderat Neckarhausen. Am vergangenen Sonntag stellten sie sich in der Lutherkirche vor. Foto: Katzenberger-Ruf

Edingen-Neckarhausen. (kaz) Neckarhausen wählt wieder: Rund 1800 Gemeindemitglieder der Luthergemeinde sind zwischen dem 22. November und dem 1. Dezember dazu aufgerufen, über den Kirchengemeinderat abzustimmen. Bis zum 28. Oktober sollten allen betroffenen Haushalten die Wahlunterlagen zugestellt werden. Am vergangenen Sonntag stellten sich die Kandidaten nach dem Gottesdienst der Gemeinde vor.

Neu ist in diesem Jahr, dass die Abstimmung vom 22. bis zum 30. November ausschließlich durch Briefwahl über die Bühne geht. Die Umschläge können beim Pfarramt in der Schlossstraße 21 eingeworfen werden. Außerdem werden in der Gemeinde mehrere Wahlbriefkästen aufgestellt. Am Wahlsonntag, dem 1. Dezember, ist im Gemeindehaus dann die letzte Gelegenheit, seine Stimme abzugeben - allerdings nur eine pro Kandidat.

Insgesamt sieben Frauen und vier Männer bewerben sich um einen Sitz im Kirchengemeinderat, der in Neckarhausen passenderweise bis zu zwölf Mitglieder stellen darf. Damit sollten alle, die sich in dem Gremium engagieren möchten, dort künftig vertreten sein. Und das sind die möglichen Mitglieder des "Elferrates": Sabine Binder (59), Diplom-Ingenieurin, Wieland Bosse (46), Lehrer, Thorsten Fabian (44), Wirtschaftsinformatiker, Eva-Maria Hofer (41), Informatikerin, Christian Huy (62), Mathematiker, Hiltrud Islinger-Schneider (59), Hausfrau, Dieter Müller (64), Landwirtschaftsmeister und Steuersachbearbeiter, Barbara Renner (50), Tagesmutter, Gertraud Rosanowitsch (61), Erzieherin, Andrea Schuhmacher (46), Hausfrau und Dr. Margit Wunder (37), Ärztin.

Alle elf Kandidaten verfügen über spezielle Qualifikationen, die sie gern in das Gemeindeleben einbringen würden. "Mal sehen, wo ich gebraucht werde", so Tagesmutter Barbara Renner, die insbesondere am Thema "Erwachsenenbildung" interessiert ist. Dr. Margit Wunder sieht das ähnlich. Sie gehört seit 2010 zu den "Neuzugezogenen" und fühlte sich in der Kirchengemeinde von Anfang an gut aufgenommen. Ihr gefalle vor allem die Toleranz in der christlichen Gemeinschaft.

Auch Hiltrud Islinger-Schneider fühlt sich ihren Worten nach "von der Gemeinschaft getragen." Christian Hug, früher als Elternbeirat und nun als "Lesepate" am evangelischen Kindergarten aktiv, bekannte, bei seiner ersten Kandidatur für den Kirchengemeinderat 1995 noch "durchgefallen" zu sein. Vielleicht ist die Zeit nun reif.

Seit 2006 ist Thorsten Fabian bei der Betreuung der Konfirmanden aktiv, ihm liege daran, dass schon "Jugendliche Jesus Christus mit ins Leben nehmen". Gertraud Rosanowitsch engagiert sich im Frauenkreis. Solange sie im Gemeindekindergarten als Erzieherin tätig war, konnte sie nicht für den Kirchengemeinderat kandidieren. Jetzt arbeitet sie in Ilvesheim und hofft auf ein positive Ergebnis. Umfangreiche Kenntnisse in Sachen "Finanzen und Bauangelegenheiten" hat Dieter Müller und würde daher gerne weiter mitmischen - auch was die Zukunft der Luthergemeinde betrifft.