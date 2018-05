Von Stefan Zeeh

Weinheim. Einigkeit herrschte im Ausschuss für Technik und Umwelt am Mittwoch, als es um die Vergabe von Bauarbeiten und die Billigung des Entwurfs des Bebauungsplans "Nahversorgungszentrum Nordstadt" ging. "Die Nordstadt braucht eine gescheite Nahversorgung", sagte Carsten Labudda (Linke). Die Versorgung der dortigen Bewohner mit Waren des täglichen Bedarfs ist derzeit durch das Nahversorgungszentrum an der B 3 mit einem Edeka-Markt und einem Aldi-Discounter gegeben. Allerdings ist dieser Bereich bisher nicht durch einen Bebauungsplan erfasst. Dessen Aufstellung wurde im Zuge eines Bauantrags zur Erweiterung des Edeka-Markts vor rund drei Jahren jedoch vom Regierungspräsidium in Karlsruhe angeregt.

Ohne Bebauungsplan könnte die Schließung eines Geschäftes in diesem Gebiet dazu führen, dass eine Nachfolgenutzung mit Sortimenten möglich wäre, die auch im Stadtzentrum angeboten werden. Dies stünde im Widerspruch zum Einzelhandelskonzept der Stadt Weinheim, dem Regionalplan der Region Rhein-Neckar und den Grundsätzen des Baugesetzbuches.

Ziel des vorgelegten Bebauungsplanentwurfs ist es daher, den Einzelhandel innerhalb des Geltungsbereichs des Plans zu steuern. Dazu wird der nördliche Teil des Gebiets, in dem sich der Edeka-Markt und der Aldi-Discounter befinden, als "Sondergebiet Nahversorgung" ausgewiesen.

Für die südlich daran angrenzende Fläche wird eine Sortimentsbeschränkung erlassen. Damit dürfen hier keine Waren geführt werden, die etwa im Stadtzentrum zum Verkauf stehen. Dazu gehören unter anderem Schuhe, Sportbekleidung, Spielwaren oder Elektrotechnik. Außerdem werden die zulässigen Gesamtverkaufsflächen festgelegt.

Seitens der Stadt Viernheim wurde bei einer frühzeitigen Beteiligung der Träger öffentlicher Belange festgestellt, dass die Verkaufsfläche des Edeka-Markts mit neun Quadratmeter über der im Einzelhandelsgutachten des Planungsbüros "Stadt+Handel" aufgeführten Fläche von 1795 Quadratmetern liegt. Diese neun Quadratmeter gingen nun zulasten einer geplanten Erweiterung des Aldi-Markts um 147 Quadratmeter.

In einer Stellungsnahme zu diesen veränderten Fakten kommt das Planungsbüro jedoch weiterhin zu dem Schluss, dass das Erweiterungsvorhaben des Aldi-Markts keine erheblichen Auswirkungen auf andere zentrale Versorgungsbereiche hat.

Weiterhin vergab der ATU in seiner Sitzung die Trockenarbeiten bei der Sanierung der Dietrich-Bonhoeffer-Schule an die Firma Krämer aus Bickenbach für den Angebotspreis von 105.219 Euro. Die maschinelle und elektrotechnische Ausrüstung für den Neubau des Rückhaltebeckens an der Bergstraße wird die Firma UFT Dr. H. Brombach aus Bad Mergentheim für 108.696 Euro liefern. Weiterhin empfahl der Ausschuss dem Gemeinderat, den Auftrag für die Stahlbetonarbeiten zum Neubau dieses Rückhaltebeckens an die Firma Sonntag in Bingen-Kempten für die Angebotssumme von 1,045 Millionen Euro zu vergeben.