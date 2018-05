Weinheim. (web) Als Jurist könne er eine "gewisse Nachvollziehbarkeit" für das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum NPD-Verbot aufbringen. Als Kommunalpolitiker, sagt Weinheims OB Heiner Bernhard in einer ersten Stellungnahme, ,"bin ich enttäuscht". Gestern hatten die Karlsruher Richter bekannt gegeben, dass sie die rechtsextreme Splitterpartei nicht verbieten werden, obgleich sie unter anderem eine Wesensverwandtschaft mit Adolf Hitlers NSDAP festgestellt hatten.

Es bleibe der Widerspruch, dass die NPD einerseits als verfassungsfeindlich eingestuft werde, andererseits aber trotzdem die Privilegien einer zugelassenen Partei in Anspruch nehmen dürfe, so OB Bernhard. Zu diesen Privilegien zählt zum Beispiel das Recht, öffentliche Räume nutzen zu dürfen, soweit Parteien dort nicht ausgeschlossen sind.

Bernhard: "Hier wurde eine Chance verpasst, den Kommunen - zumindest jenen, die nicht selbst aktiv geworden sind - wirksame Instrumente gegen diese unbestritten verfassungsfeindliche Partei an die Hand zu geben." Daher, so der Weinheimer OB, sei seine zweite Reaktion auf das Urteil eine große Erleichterung gewesen: "Darüber, dass wir in Weinheim selbst aktiv geworden sind."

Der Gemeinderat hatte im Dezember 2015 mehrheitlich beschlossen, die Stadthalle und das Rolf-Engelbrecht-Haus für überregional ausgerichtete Parteiveranstaltungen zu sperren. Viele Räte hatten dem Sperrantrag der Verwaltung nur mit Bauchgrimmen zugestimmt, weil sie hierin eine Selbstbeschneidung derjenigen Parteien sahen, die ohne Wenn und Aber zum Grundgesetz stehen; nach den Krawallen rund um den NPD-Bundesparteitag im November 2015 in Weinheim fühlte man sich jedoch zu diesem Schritt genötigt. Bernhard findet jetzt: "Hätten wir das nicht beschlossen, würden wir vielleicht später ein Problem bekommen." Aus seiner Sicht bestätigt das Urteil des Bundesverfassungsgerichts im Nachhinein, wie "richtig und wichtig" der Beschluss von 2015 gewesen sei. Die Stadt fühle sich durch die geänderte Benutzungsordnung für die städtischen Säle nun sehr gut abgesichert, da der Ratsbeschluss rechtlich bindend sei. "Weinheim wird trotz des aktuellen Urteils nicht erneut Ort eines NPD-Bundesparteitags sein", verspricht Bernhard.

Er versicherte, dass die gesellschaftlichen Anstrengungen bei der Auseinandersetzung mit der NPD und anderen rechtsextremen Gruppen nicht nachlassen dürften - und in Weinheim auch nicht nachlassen würden. Das liege schon daran, dass sich das Bündnis "Weinheim bleibt bunt" auch mit Unterstützung der Freudenberg Stiftung sehr intensiv mit rechtsextremen und rechtspopulistischen Bedrohungen für die Demokratie beschäftige. Weitere Initiativen, die sich ebenfalls gegen die NPD engagiert haben, etwa "Weinheim gegen Rechts" oder "Nazifreies Weinheim", erwähnte er nicht.