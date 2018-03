> Zur Teilnahme an Mahnwachen rund um die Stadthalle lädt vom frühen Samstagmorgen an die Initiative "Nazifreies Weinheim" ein. > Ein Aktionscamp gegen Rechts findet am Samstag und am Sonntag jeweils von 8 Uhr an in der Weschnitzstraße statt. Das Motto: "Guck Hin". Zusätzlich ist dort für Samstag, 9.30 Uhr, eine Demo geplant. >

> Zur Teilnahme an Mahnwachen rund um die Stadthalle lädt vom frühen Samstagmorgen an die Initiative "Nazifreies Weinheim" ein.

> Ein Aktionscamp gegen Rechts findet am Samstag und am Sonntag jeweils von 8 Uhr an in der Weschnitzstraße statt. Das Motto: "Guck Hin". Zusätzlich ist dort für Samstag, 9.30 Uhr, eine Demo geplant.

> Das Kulturfestival des Bündnisses "Weinheim bleibt bunt" startet am Samstag um 11 Uhr in einem Zelt in der Werderstraße. Starautorin Ingrid Noll absolviert hier um 11.15 Uhr einen der ersten Auftritte. Das für 20.50 Uhr angesetzte Finale bestreiten die Skamusiker von "Dr. Woggle and the Radio". Vor dem Festivalstart lädt das Bündnis am Samstag um 10 Uhr zu einer Kundgebung an der Weschnitzbrücke ein. Auch am Sonntag, 11 Uhr, will das zivilgesellschaftliche Bündnis gegen die Anwesenheit der NPD protestieren.

> Zu einer Großdemo rufen Linke und "antifaschistische" Gruppierungen am Samstag, 13 Uhr, am Bahnhof auf. Es folgt ein Zug quer durch die Innenstadt zur Peterskirche.

