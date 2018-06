Hirschberg-Großsachsen. (zg) Zum nunmehr 11. Saasemer Folk- und Shantyfestival lädt der Odenwälder Shantychor (OSC) am 15. und 16. Oktober in die Alte Turnhalle Großsachsen ein. Die beiden namensgebenden Musikrichtungen stehen dabei gleichberechtigt nebeneinander: Die international renommierte deutsch-schottische Formation "Cara" vertritt die irisch orientierte Folkszene, während die gastgebenden Odenwälder und die polnische Formation "Qftry" für maritime Gesangskultur eintreten.

Cara steht für die "gelungene Verbindung von dem Gesang gleich zweier herausragender Sängerinnen mit rasanten irischen Instrumentalstücken auf allerhöchstem Niveau", werben die Organisatoren. Virtuose Soli auf dem irischen Dudelsack, schwindelerregende Geigenpassagen, ergreifende traditionelle Balladen, Singer-Songwriter, meisterhaftes Spiel auf Gitarre und Bodhrán - die Liste könnte noch lange weitergehen. Die Gruppe schreibt mittlerweile seit 2003 an ihrer Erfolgsgeschichte.

Zwei Irish Music Awards

hat Cara gewonnen

Was als "deutsche Irish-Folk Band" begann, hat sich zu einem der gefragtesten und modernsten Acts des Genres mit fast ausschließlich selbst geschriebenem Material und einem weltweiten Tourplan entwickelt. Zwei Irish Music Awards holte die Band, 2010 als "Best New Irish Artist" und 2011 als "Top Group".

Sieben Mal tourte Cara schon durch die USA, unter anderem als einer der Top-Acts beim Milwaukee Irish Fest 2009 (130 000 Besucher) und beim Dublin Irish Fest 2014, dem weltweit größten Irish Festival. Die aktuelle Besetzung bringt Musiker aus Schottland und Deutschland zusammen und verbindet die reichen Musiktraditionen ihrer Heimatländer mit der Irlands zu einem aufregenden und einzigartigen Sound.

Das "Irish Music Magazine" nennt Cara gar in einem Atemzug mit den besten irischen Folkgruppen des letzten Jahrzehnts. Während sich Cara erstmals beim Festival des OSC präsentiert, sind die Jungs von Oftry für die gastgebenden Odenwälder Shantysänger mehr als alte Bekannte. Nach bereits vier Auftritten in Großsachsen und weiteren Treffen bei anderen Festivals zählt die wohl angesehenste polnische Shanty-Formation zum Freundeskreis der Odenwälder Truppe.

Seit über 20 Jahren erspielt sich das Quintett auf großen Shanty-Festivals in England, Deutschland, Kanada, Dänemark und - nicht zuletzt - beim berühmten Festival von Paimpol (Bretagne) internationales Renommee. Wer die "Jungs" auf der Bühne sieht, wird kaum glauben können, dass Voytek, Greg (der Große), Greg (der Kleine), Bartek and Lucasz bereits auf eine so lange Karriere zurückblicken können.

Mit jugendlichem Charme und erfrischender Unbekümmertheit singt sich die "Boygroup" in die Herzen des Publikums. Bei ihren regelmäßigen Auftritten beim bedeutendsten Shanty-Festival Polens in Krakau wurden sie mit Preisen überhäuft. Dass sie dabei gleich mehrfach den Publikumspreis einheimsen durften, unterstreicht, wie sympathisch die Gruppe mit ihren launigen Ansagen und kleinen schauspielerischen Einlagen "rüberkommt". Musikalisch spielt sich die Show auf höchstem Niveau ab, der Harmoniegesang des Quintetts sucht seinesgleichen. Ihr Repertoire umfasst sowohl klassische Lieder aus der Zeit der Großsegler als auch neuere Eigenkreationen.

Als Gastgeber sorgt der Odenwälder Shantychor für eine erste steife gesangliche Brise und begrüßt Publikum und Gäste mit einer Reihe von Perlen aus seinem umfangreichen Repertoire.

Info: Beide Konzerte beginnen um 19 Uhr, Einlass ist um 18 Uhr. Die Kombüse steht unter bewährter Leitung von Smutje Bonzo und hält leckere warme und kalte Speisen bereit. Der Vorverkauf läuft, Karten gibt es in Großsachsen bei "Fäßlers Ecklädchen", Landstraße 12, Telefon: 0 62 01 / 2 56 42 80 sowie unter www.shantychor.de.