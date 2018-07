Von Annette Schröder

Hirschberg-Leutershausen. Ursula Muschelknautz traute ihren Augen kaum, als sie vor einiger Zeit einen Flyer aus ihrem Briefkasten holte. Da warb doch glatt ein Unternehmen mit dem Namen "Muschelknautz". Und das, wo doch die Bäckerei ihres Mannes Edgar und ihres Schwagers Heinrich genau diesen guten Namen trägt. Weiteres Problem: Bei dem anderen Unternehmen geht es auch um Brötchen und Co.

Innerhalb kürzester Zeit sorgte die Werbeaktion mit Flyern - von Schriesheim über Heddesheim bis nach Weinheim - und Werbegesprächen für große Irritationen entlang der Bergstraße. Laut Ursula und Edgar Muschelknautz kamen immer wieder Kunden in die Filialen nach Leutershausen, Weinheim-Lützelsachsen, Weinheim-Waid und Heddesheim und erkundigten sich: "Das sind doch nicht die Brötchen von euch?" Und das waren sie auch nicht.

Es gibt nämlich in Edingen-Neckarhausen einen gleichnamigen Backbetrieb samt Verwaltung, zu dem 13 Filialen gehören. Dieser gehörte einst Bernhard Muschelknautz, dem Großcousin von Edgar Muschelknautz. Vor zwei Jahren ging das Unternehmen in Edingen-Neckarhausen insolvent, wurde dann aber unter neuen Betreibern fortgeführt. Den Namen "Muschelknautz" behielten sie. Bislang gab es da auch keine Probleme zwischen den "Muschelknautz" aus Leutershausen und aus Edingen-Neckarhausen, da sich die Filialen in unterschiedlichen Orten befinden.

Seit geraumer Zeit beliefert der Edingen-Neckarhausener Muschelknautz aber "Morgengold Frühstücksdienste". Das Franchise-Unternehmen bietet einen Frühstücksservice an, bei dem Kunden sich Brötchen als Abonnement nach Hause bestellen können. Diesen Dienst kann man auch an der Bergstraße nutzen. Und der "Morgengold"-Betrieb in Bensheim wirbt dort mit besagten Flyern und dem Namen Muschelknautz.

Das ärgerte den Bäcker in Leutershausen. Edgar Muschelknautz wollte nicht, dass sein Name mit dem anderen Unternehmen in Verbindung gebracht wird. Also schaltete er seinen Anwalt Hans Georg Junginger ein, der sofort ein Schreiben aufsetzte und die "unerlaubte Werbung" beanstandete. Er forderte Inhaber Damir Mosch auf, eine Unterlassungserklärung zu unterschreiben.

Der reagierte prompt: Am Donnerstag rief er sowohl Edgar Muschelknautz als auch Junginger an. Er habe gar nicht gewusst, dass es weitere Muschelknautz an der Bergstraße gebe. Mosch sagte zu, die Unterlassungserklärung zu unterzeichnen. Für den Bäcker aus Leutershausen hat sich die Sache damit erledigt. "Er klang nett und vernünftig." Zumal Mosch sogar zugesagt habe, neben dem Namen auch noch auf das Logo zu verzichten und neue Flyer drucken zu lassen, wie Junginger erläuterte. Damit ist Edgar Muschelknautz glücklich. Ihm ist es wichtig, dass die Menschen um den Unterschied wissen.

Das traditionsreiche Unternehmen in Leutershausen gibt es seit 1951, gegründet von Edgar Muschelknautz' Vater Erwin. Und es läuft gut. "Wir sind ausgelastet", sagt der 61-jährige Bäcker. Samstags backen sie 15.000 Brötchen, unter der Woche sind es täglich 3000 bis 4000. Acht Bäcker und 25 bis 30 weitere Angestellte kümmern sich um die Leckereien und die vielen Kunden in den vier Filialen.