Mörlenbach/Rimbach-Zotzenbach. (pol/rl) Ein Zeuge meldete am Freitag ein verdächtiges Auto mit litauischem Kennzeichen in einem Waldstück bei Wald-Michelbach. Als die Polizei vor Ort eintraf und die Insassen den Streifenwagen erkannten, fuhr das litauische Auto los. Mit hoher Geschwindigkeit entfernte sich der Wagen aus dem Sichtbereich der Polizei und fuhr über die Landesstraße L 3409 in Richtung Zotzenbach davon.

Laut Polizeibericht kam der Wagen bei der Flucht in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und blieb im Naturschutzgebiet "In der Erbach" stehen. Mindestens zwei Personen flüchteten nun zu Fuß in Richtung Wohnwagenpark in der Boveristraße. Möglicherweise hatten sich die beiden bei dem Unfall verletzt.

Die Polizei setzte Personenrettungshunde und Polizeihubschrauber ein, um die geflohenen Insassen des Wagens zu finden. Die Suche wurde jedoch ohne Erfolg um kurz nach Mitternacht eingestellt.

Die Polizei vermutet, dass die Insassen Straftaten begangen haben und von der Kriminalpolizei Heppenheim gesucht werden. Wer Hinweise zum Verbleib der Gesuchten geben kann, wird gebeten, sich unter der 06252/7060 zu melden.