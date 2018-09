Mit den Schwimmreifen nehmen die Mädels am 'Kinderbild' teil. Dieses soll zeigen, dass beim Fest alles in Bewegung ist. Foto: Dorn

Von Nicoline Pilz

Hirschberg-Großsachsen. Vor acht Jahren waren sie in Berlin, vor vier Jahren in Frankfurt - doch ihre Teilnahme an der Stadiongala beim Deutschen Internationalen Turnfest in der Metropolregion ist für die Turnmädels des Turnvereins Germania Großsachsen (TVG) eine Premiere. Seit September laufen die Vorbereitungen und Proben für die 13 Mädels im Alter von sechs bis 13 Jahren und ihre vier Trainerinnen Tanja Gentz, Mina Platz, Carolin Reidel und Hanna Quirin.

Bei der Großprobe im April in Mannheim trugen sie ebenfalls ihre knallig-bunten Schwimmreifen in XXL zum Motto "Mobilität". Klar, in Mannheim will man an Automobilpionier Carl Benz erinnern; von daher soll die Choreografie mit den großen Schwimmreifen symbolisieren, dass beim Turnfest alles in Bewegung ist.

Oder auch, dass alles rund läuft - da ist jede Menge Interpretationsspielraum. Das "Kinderbild" während der Stadiongala zum Abschluss der Riesensause in der Metropolregion besteht aus mehreren Programmpunkten, beziehungsweise "Bildern". "Da gibt es auch ein Herzbild oder ein Rhythmusbild", berichtet Tanja Gentz, die TVG-Abteilungsleiterin Kinder- und Jugendturnen.

Und dabei gehört den Kindern aus der Region eben die Bühne: "Es soll gezeigt werden, was allgemeines Turnen bedeutet. Und das spiegelt nicht den Leistungssport, sondern den Breitensport wider", erklärt die Abteilungsleiterin, die selbst Sportunterricht erteilt. Einer großen Anzahl von Kindern den Breitensport nahezubringen und ihnen ein vielfältiges Angebot zu unterbreiten, sei ja auch die Zielsetzung im Turnverein. "Turnen, das ist breit angelegt, das sieht man auf dem Turnfest."

Am Montag besuchte die Gruppe das Maimarktgelände und war beeindruckt von dem, was dort geboten wurde. "Wir sind die ganze Woche immer wieder unterwegs - auf der Festmeile, bei der Stadtrallye und auf dem Turnfestplatz. "Es passt doch gut, dass Pfingstferien sind."

Ein wenig Lampenfieber dürfte dabei sein, wenn die Gruppe aus Großsachsen am Freitag auftritt. Aber sie hat Erfahrung, denn vor zwei Jahren war sie mit einer Aufführung bei der Landesgymnaestrada in Konstanz dabei.