Edingen-Neckarhausen. (joho) In der Mai-Sitzung des Gemeinderates war diesem von Anwohnern der Jahnstraße ein "moralisch fragwürdiges" Verhalten vorgeworfen worden. Der Grund: Der Gemeinderat hatte bereits im April 2010 beschlossen, dort ein Haus abzureißen, das stark sanierungsbedürftig war, und die Mieter sukzessive in anderen Wohnungen unterzubringen. "Im Mai 2010 haben wir im Gespräch alle Mieter über die Räumung innerhalb von zwölf bis 15 Monaten informiert und diese anschließend bei der Wohnungssuche und Umzug unterstützt. Die meisten haben sich verbessert", erklärte Bürgermeister Roland Marsch nun im Gespräch mit der RNZ. Der Unmut hatte sich dann - rund ein Jahr später - daran entzündet, dass die Gemeinde kurz darauf Asylbewerber in dem Gebäude untergebracht hat.

Sie sei im Zugzwang wegen der Unterbringung von vier Asylbewerbern gewesen, zu der sie verpflichtet ist, erklärte Marsch. Es habe nur diese eine Möglichkeit bestanden. "Wir haben nach wie vor die Absicht, das Haus abzureißen." Die Asylbewerber sollen anderweitig untergebracht werden, sobald sich eine Möglichkeit ergebe.

Aber mit der permanenten Völkerwanderung müssten alle europäischen Staaten und in Folge die Kommunen in Zukunft leben, so Marsch. Letztere seien verpflichtet, für die Unterbringung von Asylbewerbern zu sorgen. Der Verwaltungschef erinnerte daran, dass Flüchtlinge wegen des Balkankrieges in den 90er Jahren schon einmal ein Riesenthema für die Kommunen gewesen seien. Diese seien zunächst ratlos gewesen und hätten mit dem Rücken zur Wand gestanden. Städte und Gemeinden hätten das Problem unterschiedlich gelöst und auch zusätzliche Unterkünfte geschaffen. "Wir haben uns damals nicht mehr zu helfen gewusst und am Bauhof eine Containeranlage aufgebaut. Das kostete 1992 alles in allem rund eine Million D-Mark", so Marsch. Dort seien zeitweise 80 bis 100 Personen untergebracht gewesen. Die Anlage sei dann 2002 abgebaut und für 4000 Euro verkauft worden. Asyl sei aber auch heute noch ein Thema, aber "Gott sei Dank deutlich entschärft", so Marsch im Rückblick auf den Ausgang des letzten Jahrhunderts.

In Deutschland rechne das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 2012 mit einem bundesweiten Zugang von 48 000 Asylanträgen, auf Baden-Württemberg entfallen davon 6150 Personen, erläuterte Berno Müller vom Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises auf eine Anfrage der RNZ.

Der Rhein-Neckar-Kreis habe eine Aufnahmequote von 5,1 Prozent, das entspreche 314 Personen, erläuterte Müller. Eine genaue Zahl sogenannter Flüchtling" könne er für den Rhein-Neckar-Kreis nicht nennen, da die Menschen erst zählbar würden, wenn sie sich um Asyl beworben haben. Derzeit gibt es im Kreis 460 Asylbewerber im Verfahren. Es gebe natürlich auch Bewerber, deren Asylantrag in der Vergangenheit abgelehnt wurde, die aber aus humanitären Gründen nicht abgeschoben werden. Auch diese werden in den 54 Städten und Gemeinden untergebracht. Die Zahl dieser Geduldeten könnte sich auf rund 600 belaufen - eine genauere Zahl ließe sich wirklich nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand ermitteln, so Müller abschließend.

"Wir gehen von insgesamt zehn Personen aus, die wir in Edingen-Neckarhausen unterbringen müssen", erklärte Marsch.