Weinheim. (wei) Gute Nachrichten für Radfahrer: Die Stadt macht das Radeln von Birkenau nach Weinheim in der Birkenauer Talstraße sicherer. Im September wird ein neuer Radfahrstreifen auf der nördlichen Seite der Straße eingerichtet. Der Streifen wird etwa 1.90 Meter breit und mit einer durchgezogenen Linie von der Fahrbahn getrennt sein. Piktogramme auf dem Asphalt sollen den Weg zusätzlich markieren. "In der beengten Situation in der Birkenauer Talstraße wurde für alle Verkehrsteilnehmer eine Lösung gefunden", so Verkehrsplaner Dietmar Schmittinger.

Die Birkenauer Talstraße sei breit genug für einen Radfahrstreifen, der ausschließlich für die bergab fahrenden Pedalisten reserviert ist - dafür steht die Markierung mit einer durchgezogenen Linie. Die Radfahrer seien verpflichtet, bergab den Radweg zu benutzen. Denn dort sind sie für Autofahrer gut zu sehen, da sie in deren unmittelbarem Sichtfeld unterwegs sind. Besonders komfortabel: Radfahrer müssen von Birkenau bis zur Weinheimer Peterskirche (und künftig sogar bis zur Stadthalle) nicht mehr die Straßenseite wechseln.

Damit beseitigt die Stadt ein Sicherheitsproblem. Denn bislang wurde der südliche Geh- und Radweg auch von den Radlern aus Birkenau genutzt. Dadurch kam es zu gefährlichem Gegenverkehr, außerdem gibt es auf dieser Straßenseite einige Ausfahrten, an denen sogar Unfälle passierten.

Die Stadt plant, den neuen Radfahrstreifen ab dem Ortseingang in einen "Schutzstreifen" übergehen zu lassen. Dieser ist dann mit einer unterbrochenen Linie markiert und etwa 1,25 Meter breit. Denn im Bereich bis zur B 3 reicht die Fahrbahnbreite nicht aus, um einen "echten" Radfahrstreifen zu markieren. Die Schutzstreifen werden innerorts verwendet, um den Autoverkehr nicht zu stören, den Radfahrern aber mehr Aufmerksamkeit und damit mehr Sicherheit zu gewährleisten.

Mit den Radfahr- und Schutzstreifen will die Stadt in den nächsten Monaten weitere Hauptverkehrsstraßen sicherer machen. Die Planungen für die B3 zwischen Stadthalle und Hauptfriedhof sind schon in Vorbereitung. An der "Vorabstimmung" waren auch die Verkehrsexperten der Polizei beteiligt .