Ladenburg. (stu) Xavier Naidoos Anhänger sind echte Fans. Was die 14.000 Konzertbesucher am Freitagabend auf sich nahmen, rief auch Respekt beim Mannheimer Sänger hervor, der der regendurchtränkten Menschenmasse dankte, dass sie bei solch einem "Mistwetter" überhaupt ein Open-Air-Konzert besuchte.

Tagelang hatte es wie aus Kübeln geschüttet, so dass die Festwiese eine arge Belastungsprobe bestehen musste. Die Menschenmassen verwandelte die Fläche in eine kleine Schlammwüste, aber die Substanz der Festwiese ist so gut, dass sie sich wohl wieder schnell erholen wird. Der Zustand der Wiese war für Bürgermeister Rainer Ziegler das kleinste Problem. Kurz vor dem Konzert hatte er erfahren, dass ein Ladenburger Feuerwehrmann bei einem Einsatz in Dossenheim einen Herzinfarkt erlitt und in kritischem Zustand im Krankenhaus liegt.





Auch der Besucheransturm bereitete dem Bürgermeister Bauchschmerzen, schließlich kamen mehr Menschen als Ladenburg Einwohner hat. "Die Zusammenarbeit mit dem Veranstalter DeMi-Promotion und den Rettungskräften war aus meiner Sicht vorbildlich. Das Wetter kann aber auch die Stadtverwaltung nichts beeinflussen". Die gute Laune der Fans konnte das aber nur wenig beeinflussen. Die meisten kamen in Gummistiefeln, was eine gute Entscheidung war. Beim Auftritt der Vorgruppe "Sing um dein Leben" öffnete Petrus nochmals die Schleusen, aber Naidoo läutete eine zweistündige Trockenphase ein. Die Konzertverantwortlichen beobachteten allerdings mit bangen Blicken den Neckar. Zwar liegt die Festwiese hochwassergeschützt auf einer kleinen Anhöhe, aber die Neckarwiese wurde im Laufe des Abends langsam überflutet, so dass der Veranstalter noch in der Nacht die Notstromaggregate versetzen musste.

Für Dennis Gissel und das DeMi-Veranstaltungsteam war es wohl das härteste Konzert, das sie bisher organisierten. "Solche Bedingungen haben wir noch nie erlebt. Der Aufbau bei strömenden Regen, die niederschmetternden Wetterprognosen und die Hunderte Anfragen der Fans - dies alles ging den Mitarbeitern an die Substanz", sprach der Chef der Hirschberger Agentur von einer "Ausnahmesituation".

Die Stimmung auf der Festwiese war erstaunlich gelöst, und spätestens als Naidoo die Bühne betrat, flippten die Fans in den vorderen Reihen aus. Mit dabei war auch Kerstin Nahles aus Würzburg, die seit drei Jahren fast jedes Konzert des Mannheimers besucht. "Ich liebe Xavier", gab die 25-Jährige zu. Brigitte Stahl von der Stadtverwaltung wunderte sich wegen der weiten Anreisen, die die Fans auf sich nahmen. "Noch heute morgen hatte ich ein Anruf aus Halle an der Saale, ob das Konzert stattfinden wird", sagte Stahl, dass ihre Telefon nicht still stand, weil die Gäste nach weiteren Übernachtsmöglichkeiten suchten. In Ladenburg war kein Hotelbett mehr zu bekommen. Zu einem "Freundinnenstützpunkttreffen" machten vier jungen Damen das Konzert. Lara kam aus München, Mia aus Bayreuth, Bettina aus Hamburg und Carola aus Pirmasens angereist, um mal wieder gemeinsam zu feiern. In Ladenburg haben sie sich eine Ferienwohnung gemietet. Vom Konzert selbst und von der Location war das Quartett, das vor einigen Jahren Abitur in Bensheim machte, sehr angetan.

Bürgermeister Ziegler besuchte Naidoo in der Künstlergarderobe, die in der Lobdengauhalle eingerichtet wurde. Naidoo ist in Mannheim-Wallstadt aufgewachsen und kennt Ladenburg. Beim Eintrag in das Goldene Buch der Stadt schrieb der "Nachbar" dann nur einen kurzen Spruch hinein: "Faschdd dahääm". Es sei erst knapp zehn Jahre her, dass Naidoo in Ladenburg bei der BDS-Leistungsschau Werbung für das Musical "Human Pacific" machte, erinnerte sich Gudrun Ruster. Dabei waren damals die Ladenburger Sänger Jeannette Friedrich und Tosten Riehle. Selbstbewusst sei Naidoo aber schon damals gewesen, denn der relativ unbekannte Wallstädter kündigte an, dass er einmal eine große Karriere machen werde. Und die Konzertgäste erlebten es selbst: Xavier Naidoo hat Wort gehalten.