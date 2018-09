Weinheim. (keke) Knapp eine Woche nach seinem 85. Geburtstag am 29. November stand der Ehrenvorsitzende der Arbeiterwohlfahrt (Awo) Weinheim und langjährige SPD-Stadtrat Martin Heckmann noch einmal im Mittelpunkt einer Feierlichkeit. SPD-Fraktion und Awo hatten zu Ehren des Jubilars zu einem nachträglichen Geburtstagsempfang ins Haus "Awo Soziale Dienste" eingeladen, wo sich neben vielen Weggefährten auch der Kreisvorsitzende der Arbeiterwohlfahrt, Bruno Sauerzapf und sein Vorgänger Rainer Dellbrügge in die Schar der Gratulanten einreihten.

30 Jahre lang führte der "eiserne Martin" die Weinheimer Arbeiterwohlfahrt. Mit 50 Jahren Gemeinderatstätigkeit habe Heckmann darüber hinaus eine "Marke für die Ewigkeit" gesetzt, lobten der amtierende Awo-Vorsitzende Daniel Schwöbel, SPD-Fraktionsvorsitzender Wolfgang Metzeltin und der frühere SPD-Landtagsabgeordnete Hans Georg Junginger Heckmann als einen Mann, der viel bewegt, angeschoben und auf den Weg gebracht habe.

Metzeltin erinnerte daran, dass sein Fraktionskollege und "Mann der Zahlen" - im Berufsleben war Heckmann vom Banklehrling zum Sparkassendirektor und stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden der Sparkasse Rhein Neckar Nord aufgestiegen - mit spitzem Rotstift und akribisch genau die von der Verwaltung vorgelegten Zahlenwerke nachgerechnet und jeweils mit einem Haken oder einem Ausrufezeichen versehen habe.

Als Vorbild an Charakter, Tatkraft, Korrektheit, Disziplin, Verlässlichkeit und Pünktlichkeit skizzierte Junginger den "Genossen Bankdirektor". Der sich nie vor der Übernahme von Verantwortung drückte, sich immer der Sorgen und Nöte der "kleinen Leute" annahm und sich auch heute noch allen aktuellen Anforderungen und Herausforderungen stelle.

Unter vier Oberbürgermeistern und sechs SPD-Fraktionsvorsitzenden habe Heckmann elf Legislaturperioden lang "der Stadt Bestes" zu erreichen versucht, so Junginger. Ohne es zu versäumen, einen der Lieblingssprüche des SPD-Urgesteins zu zitieren: "Do hot doch der Deifel tatsächlich die Gas gholt. Do konn er den Bock a noch hole". Auf Hoch-deutsch: "Da hat doch der Teufel tatsächlich die Ziege geholt. Da kann er den Ziegenbock auch gleich noch mitnehmen." 67 Jahre habe er der SPD und mehr als drei Jahrzehnte lang der Awo treu gedient, blickte Heckmann auf sein Lebenswerk zurück.

Nach dem Zweiten Weltkrieg sei es für ihn geradezu eine Ehrenpflicht gewesen, am Aufbau eines demokratischen Staatswesens mitzuwirken. Als "Sozialdemokrat durch und durch" bereue er politisch nichts. "Ich war und bin in der richtigen Partei."

Betroffen machte Heckmann die kürzlich dicht aufeinander folgenden Todesnachrichten von seinen Weggenossen Wolfgang Daffinger und Jakob Hohenadel. Ein Leben lang hätten vor allem Hohenadel und er als ""Plisch und Plum" gemeinsam und immer für die gute Sache gekämpft, gestritten und gefeiert. Heckmanns Dank galt aber auch seiner Ehefrau Hildegard, "die mir jederzeit den Rücken frei gehalten hat".