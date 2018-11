Weinheim. (web) Es ist vom Marktplatz kaum mehr wegzudenken: das Café Florian unter der Regie der deutsch-spanischen Gastronomenfamilie Salazar - die jetzt auch Festgesellschaften ein Angebot macht. Das Caférestaurant hat sich um die Räume und die Terrasse des früheren Edelrestaurants "Esszimmer" vergrößert. Dieses hat den Standort gewechselt, ist in das Anwesen "Alte Post" an der Weschnitz weitergezogen.

"Ja, es stimmt. Wir haben die Räume angemietet", so Gastronom Andrés Salazar gestern. Damit können zum Beispiel Familienfeiern im Obergeschoss stattfinden, während unten der Restaurantbetrieb weitergeht. Aktuell hat das "Café Flo" - so die umgangssprachliche Bezeichnung für die Gastronomie - rund 120 Plätze. Die Besucher betreten die Räume noch über den Eingang des Café Florian. Sobald das Erdgeschoss des alten "Esszimmers" vollends hergerichtet ist, soll auch dieses den Gästen zur Verfügung stehen. Die Kapazität erhöht sich dann auf 130 Plätze. Die räumliche Erweiterung passe auch zu den neuen Angeboten auf der Speisekarte, erläutert André Salazar. Hier setzt der Gastronom unter anderem auf neue Steakvarianten und Tapasspeisen. Die Restauranterweiterung steht übrigens nur scheinbar im Widerspruch zu den Klagen vieler Innenstadtwirte und Hoteliers.

Nach RNZ-Infos hat sich die "Salazar Gastronomiebetriebs GmbH" in diesem Maße erweitern können, weil ihr die Vermieter entgegengekommen sind - und sich das Vorhaben ohne größere Investitionen verwirklichen ließ. André Salazar drückt es so aus: "In der Gastronomie besteht ein sehr entscheidendes Erfolgskriterium darin, die Kosten im Griff zu behalten."