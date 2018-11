Von Walter Brand

Hirschberg-Leutershausen. Für die katholische Pfarrgemeinde St. Johannes Baptist Leutershausen ist der 15. August ein ganz besonderer Tag. Seit über 270 Jahren wird dieser Tag von den katholischen Christen als der Hauptwallfahrtstag in der Gemeinde gefeiert. Am Maria-Himmelfahrtstag, dem kommenden Donnerstag, werden in Leutershausen wieder über Tausend Pilger aus allen Himmelsrichtungen erwartet.

Aus diesem Anlass blickt die RNZ in die Geschichte der Kirche und der Wallfahrt: Über eine lange Zeitepoche übten im Ort die Herren von Hirschberg ihre Herrschaftsrechte aus. Als "Hirschberger Lehen" wurde das Besitztum vom Kloster Lorsch und später von den Pfalzgrafen verwaltet. Das Geschlecht der Hirschberger starb im Jahr 1611 aus.

> 19.30 Uhr Festliche Eucharistiefeier mit Kräutersegnung (Zelebrant und Predigt: Pater Dirk Fey OMI, Kloster Hünfeld)

> 9.25 Uhr Rosenkranz

> 10 Uhr Wallfahrtsmesse mit Segnung der Kräutersträuße

> 14.30 Uhr Rosenkranz

> 15 Uhr Marienvesper mit eucharistischem Segen

> 16 bis 19 Uhr Beichtgelegenheit

> 19.30 Uhr Festliche Eucharistiefeier mit Kräutersegnung (Zelebrant und Predigt: Pater Dirk Fey OMI, Kloster Hünfeld) unter Mitwirkung des Kirchenchors "Cäcilia" und der Musikkapelle "Ave Maria"

> Anschließend: Traditionelle Lichterprozession durch den gräflichen Schlosspark mit abschließendem TeDeum und Segen vor der Loreto-Kapelle.

> Während des Wallfahrtstages werden vor der Kirche Kerzen, Windlichter und Andachtsgegenstände angeboten. Auch für die Verpflegung mit Kuchen, Speisen und Getränken sorgt die Pfarrgemeinde ganztägig. Viele Parkmöglichkeiten gibt es unter anderem auf dem großen Parkplatz an der Fenchelstraße. wabra



Während der Wirren des Dreißigjährigen Krieges, in denen Leutershausen fast vollkommen eingeäschert worden war, wechselte das Lehen sehr häufig die Besitzer. Nach dem Westfälischen Frieden von 1648 kam Leutershausen wieder an die Kurpfalz. Im Jahr 1700 erwarb der kurfürstliche Kanzler Franz Melchior von Wiser das Lehen.

Im Schlosshof ließ Ferdinand Andreas Graf von Wiser eine kleine Kapelle errichten, in der sich ab 1742 auch das Gnadenbild der Mutter Gottes, eine Nachbildung des Originals aus dem italienischen Loreto befand. Die Gnadenkapelle wurde damals vom Weihbischof Anton von Merle eingeweiht.

Bereits zu dieser Zeit kamen viele Wallfahrer und Pilger nach Leutershausen, um am Gnadenbild der "Schwarzen Madonna" von Loreto zu beten. Damals war es für den Adel eine besondere Ehre und Bezeugung der Dankbarkeit, wenn man die "Schwarze Madonna" als die Schutzpatronin des Kaiserlichen Hauses von Habsburg im eigenen Ort beherbergte. So entstanden nach und nach im Erzbistum Freiburg über 400 Kirchen und Wallfahrtsstätten, die Maria geweiht wurden. Tausende von Wallfahrern und Pilgern kommen seither nach Leutershausen, um im Gebet bei der Gottesmutter Schutz zu erflehen. Nach der Fertigstellung der im neugotischem Stil erbauten Wallfahrtskirche St. Johannes Baptist im Jahr 1907 errichtete man für das Gnadenbild einen Seitenaltar in der Kirche ein, in dem die "Schwarze Madonna" untergebracht wurde.

Durch die Dogmatisierung von Papst Pius XII. am 1. November 1950 hat die Aufnahme Mariens mit Leib und Seele in den Himmel eine besondere Bedeutung erhalten. Von allen Marienfesten steht besonders Mariä Himmelfahrt in Verbindung mit dem Brauchtum. Dieser Tag wird auch "Großer Frauentag", "Maria Würzweih" und auch "Büschelfrauentag" genannt. Die Wurzeln der Kräuterweihe reichen weit zurück. Besonders in ländlichen Gegenden ist der Brauch der Kräuterweihe heute noch sehr lebendig. An diesem Tag bringen die Gläubigen Heilkräuter zum Gottesdienst mit. Durch die Fürbitte der Kirche soll die Heilkraft der geweihten Kräuter dem ganzen Menschen zugutekommen und zu Hause Schutz gegen Gefahren gewähren.

Die Wallfahrt gibt vielen ein Gefühl der Geborgenheit, wie es Anrufungen in Gebeten oder Liedern bezeugen. Es ist ein Tag großer Hoffnung, der zum Kern des christlichen Glaubens gehört. Dieser Tag wird deshalb in Leutershausen ganz besonders gefeiert.