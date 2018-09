Hirschberg-Leutershausen. (ze) "Guten Morgen, Herr Just". Diese Begrüßungsformel dürfte Hirschbergs Bürgermeister Manuel Just auch gestern äußerst bekannt vorgekommen sein. Das Dienstfahrzeug allerdings weniger, saß er doch etwas beengt in einem Austin Seven aus dem Jahr 1929, in dem das Studium von Akten wahrscheinlich nur schwer möglich gewesen wäre. Doch ging es an diesem Tag nicht um Verwaltungsarbeit, sondern um die Eröffnung der sechsten Oldtimershow des Oldtimerclubs Leutershausen.

"Sie lassen sich auch jedes Jahr etwas Neues einfallen", wandte sich Just an den Club-Vorsitzenden Klaus Peekel, der ihm im vergangenen Jahr einen komfortablen Rolls Royce zur Verfügung gestellt hatte. Die Oldtimershow ist zwischenzeitlich nicht nur ein fester Bestandteil des Hirschberger Veranstaltungskalenders geworden, sondern "hat auch Strahlkraft in die Region hinaus", wie Just betonte. Überhaupt spielten Automobile in der Gesellschaft eine wichtige Rolle, stünden sie doch für den Wirtschaftsaufschwung. Zudem verbänden viele Menschen mit Autos verschiedenste Erinnerungen, etwa an eine Fahrt in den Urlaub oder an den ersten Freund oder die erste Freundin.

Ein Sinnbild für die Entwicklung der Automobilindustrie ist auch der Austin Seven, wie dessen Besitzer Harm-Uwe Schröder erläuterte. Gebaut wurde das Fahrzeug mit seinen 10,5 "british horse powers" - umgerechnet etwa 13 PS - von 1923 bis 1939. Mit einem Preis von seinerzeit 100 Britschen Pfund war es eines der Autos, die die Massenmobilität ermöglichten. "350 000 Stück in 350 Varianten wurden gefertigt", erklärte Schröder. Dabei wurden zum Teil nur Chassis und Motor von Austin geliefert, andere Hersteller wie Jaguar oder BMW bauten dann ihre eigene Karosserie darauf auf. "So hat BMW seine Wurzeln beim Austin Seven", wusste Schröder. Sein Modell wird keineswegs nur für Justs "Dienstfahrten" bewegt. "Es gibt jährlich Treffen des Austin-Seven-Clubs, etwa im Altmühltal oder im Elsass." Dorthin fährt der Oldtimer jedoch nicht selbst, sondern wird Huckepack auf einem Anhänger transportiert. Bei den Treffen gibt es aber durchaus Ausfahrten, wie etwa dieses Jahr in der Umgebung des Starnberger Sees.

Auch andere blecherne Zeitzeugen der Automobilgeschichte waren auf dem Leutershausener Marktplatz zu sehen. Unter den Mercedes SL Cabrios stach durch seine knallrote Farbe der 230 SL aus dem Jahr 1964 mit seinen 150 Pferdestärken, die er aus einem 2,3 Liter Sechszylinder-Motor holt, heraus. Ein Hingucker war auch die außergewöhnlich geschwungene Form des 190 SL (1957). Eine ganz andere Geschichte erzählte der Trabant 601 mit DDR-Kennzeichen und der Blumenvase am Armaturenbrett: Die durfte auch beim Käfer von 1964 nicht fehlen. Der geöffnete Kofferraum zeigte, wie wenig Platz damals für Gepäck vorhanden war. Die Lösung war der Gepäckträger am Heck, auf den sich ein weiterer Koffer schnallen ließ.