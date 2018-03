Von Annette Steininger

Hirschberg-Leutershausen. "Von Barock bis modern" ist das Konzert überschrieben, das das Ensemble "Mannheimer Blech" am Sonntag, 16. Juli, auf dem Vorplatz der evangelischen Kirche Leutershausen gibt. Die RNZ hat im Vorfeld mit dem Leiter und Gründer, Professor Ehrhard Wetz, gesprochen - über die Vielseitigkeit der Blechbläser und darüber, warum ein Open-Air-Konzert eine Herausforderung ist.

Herr Professor Wetz, wie kam es denn dazu, dass "Mannheimer Blech" in Hirschberg auftritt?

Mit Helmut Steger, der der Haupt-Initiator dieses Konzerts ist, verbindet mich eine über 40-jährige Freundschaft - so etwas gibt es heute noch! Wir haben zusammen Musik studiert und seitdem viele musikalische Projekte gemeinsam geplant, gestaltet und durchgeführt. So auch dieses Konzert.

Sie sind es ja gewohnt, vor großer Kulisse zu konzertieren. Ist für Sie ein Auftritt in kleinerem Rahmen eine Besonderheit?

Jeder Auftritt vor Publikum ist eine Besonderheit. Die große Herausforderung für uns Musiker ist gerade die Unterschiedlichkeit von Konzertauftritten. Dieses Konzert ist ja als Open Air geplant, und ich hoffe sehr, dass das Wetter mitspielt und wir wirklich draußen spielen können. Für die Bläser bedeutet das aber, dass es wegen des fehlenden Raumklanges wesentlich anstrengender wird. Aber wir machen das sehr gern, und wir haben schon viele gute Erfahrungen mit Open-Air-Konzerten gemacht.

Welches war denn Ihr größtes oder spektakulärstes Konzert?

Schwierige Frage, denn in meinem langen bisherigen Musikerleben gab es schon sehr viele große und spektakuläre Konzerte. Wenn ich mich mal auf die Konzerte mit Mannheimer Blech in der letzten Zeit beschränke, sticht sicher ein Konzert im Februar 2016 heraus. Es fand im Rahmen unserer China-Tournee in einem großen Konzertsaal in Schanghai an einem Samstagmorgen, um 10 Uhr, statt. Der Saal war voll besetzt mit gut 2000 Besuchern, darunter sehr viele Familien mit Kindern. Die große Begeisterung des Publikums sprang von Anfang an auf unser Ensemble über und inspirierte uns zu musikalischer Höchstform.

Das Repertoire von "Mannheimer Blech" ist ja sehr breit gefächert. Gibt es eine Musikrichtung, die das Ensemble am liebsten spielt?

Dem Ensemble und mir kommt es darauf an, dass wir die Stücke, die wir uns vorgenommen haben, möglichst authentisch interpretieren. Dann kann ganz schnell ein Barock-Werk, zum Beispiel von Bach, genauso zur Lieblingsmusik werden wie ein gutes Pop- oder Jazz-Arrangement.

Worauf darf sich das Publikum in Hirschberg freuen?

Wir wollen unserem Publikum größtmögliche Vielfalt bieten. Es wird ein Programm von Barock mit Bach und Händel über Mendelssohn bis zu Gershwin-Songs und populären Ragtime- und Tango-Arrangements geboten.

Können Sie sich vorstellen, häufiger an der Bergstraße aufzutreten?

Natürlich, sehr gerne! Ich selbst habe eine starke Verbundenheit zu dieser Gegend, da ich hier nach wie vor gute persönliche Kontakte aus meiner Studienzeit habe.

Info: Zum Konzert von "Mannheimer Blech" am Sonntag, 16. Juli, um 18 Uhr, lädt der Verein "Musik in Hirschberg" mit seinen Kooperationspartnern, der Evangelischen Kirchengemeinde und dem evangelischen Posaunenchor Leutershausen, ein. Es findet auf dem Vorplatz der evangelischen Kirche statt (bei schlechtem Wetter in der Kirche). Der Posaunenchor kümmert sich ums leibliche Wohl. Karten gibt es bei Raumausstattung Bock in Leutershausen und in Fäßlers Ecklädchen in Großsachsen. Sie kosten 16 Euro, an der Abendkasse 18; für Jugendliche fünf Euro. Von jeder Eintrittskarte sind drei Euro für den Bau des Gemeindehauses der Evangelischen Kirchengemeinde Leutershausen bestimmt.