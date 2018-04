Weinheim. (keke) "Ein Ma(h)l wöchentlich vegetarisch." Das empfiehlt Wolfgang Zotz. Der ehemalige Banker, Organisator von Kunstausstellungen und Ex-Kabarettist der "Spitzklicker" lebt seit seinem 18. Lebensjahr komplett vegetarisch. Er fühlt sich mit seiner fleischlosen Ernährung "pudelwohl" - und war nach eigenen Angaben seit seiner Umstellung nie mehr ernstlich krank. Dennoch möchte er niemanden bekehren: "Ich bin kein Prediger." Aber er will etwas tun für das Klima, die Umwelt und die Tiere. Und er will Menschen anregen, über ihre Gewohnheiten nachzudenken - und darüber, ob man genau die möglicherweise ändern kann.

30 Betriebe machen mit

Gemeinsam mit zehn Mitstreitern und unter Federführung der Bürgerstiftung Weinheim ist Zotz "nicht zum ersten Mal auf die Straße gegangen für eine Sache, die mir wichtig ist": So hat er am 14. März vergangenen Jahres den Weinheimer Veggie-Tag ins Leben gerufen.

"Mit Erfolg", wie er jetzt im Rahmen eines Vortrags vor den "Netzwerkfrauen Weinheim" im a 2-Keller feststellte. Etwa 30 Gastronomiebetriebe in der Zweiburgenstadt, Betriebskantinen, Kindergärten, Schulen und Seniorenheime haben sich seitdem der Aktion angeschlossen und bieten mindestens einmal in der Woche fleischlose Gerichte an.

Allerdings, und das räumt Zotz offen ein: "Die Tiefe der Idee ist noch nicht bei allen Menschen durchgedrungen." Dabei profitierten alle davon, zumindest wöchentlich einmal für 24 Stunden zum Vegetarier zu werden. Ist ein hoher Fleischverzehr doch mit einem erhöhten Risiko für Übergewicht, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes mellitus und einigen Krebsarten verbunden. "Jeder Bundesbürger isst im Schnitt mehr als 1,2 Kilogramm Fleisch pro Woche", zitierte Zotz aus einer Statistik. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt maximal 600 Gramm. Darüber hinaus ist ein Veggie-Tag auch gut fürs Klima. 18 Prozent der treibhauswirksamen Gase stammen aus der Tierhaltung. "Das ist mehr, als der gesamte Verkehrssektor verursacht." Noch dazu werden Waldflächen gerodet, um Soja fürs Vieh anzubauen.

Ob man mit einem Kleinwagen 250 Kilometer auf der Autobahn fährt oder ein Kilo Rindfleisch im Supermarkt kauft: "Beides belastet das Klima im gleichen Maße", weiß Zotz. Der viel zu hohe Fleischkonsum hat zugleich tragische Auswirkungen auf die Nahrungsmittelsicherung in der Welt: "Das Mastvieh der Reichen frisst das Getreide der Armen."

Der allergrößte Teil des in Deutschland verkauften Fleischs stamme nämlich aus der Turbomast, erwähnt der "eingefleischte Vegetarier" die im Fleisch enthaltenen Antibiotika. Bilder von Tieren, die zusammengepfercht auf engstem Raum unter unwürdigen Umständen leben, hätten alle im Kopf. Sie würden nur möglichst schnell wieder verdrängt, weil sie belastend sind und ein schlechtes Gewissen erzeugen.

"Durch einen deutschen Veggie-Tag pro Woche würden jährlich 140 Millionen Tiere weniger verzehrt." Jeder Einzelne könne also durch Verringerung seines Fleischkonsums das Klima, die Umwelt und die eigene Gesundheit positiv beeinflussen, lautet das Fazit von Zotz.

Im persönlichen Gespräch stünden 65 Prozent der Frauen, aber nur 38 Prozent der Männer dem Veggie-Tag sehr offen gegenüber, hat er festgestellt. Es dauere halt, bis sich Gewohnheiten und der Trend hin zum "Flexitarier" änderten: "Bei Männern in diesem Fall länger als bei Frauen". Einen Vorgeschmack auf fleischlose Kost lieferten Gerti Neu mit selbst hergestelltem "Rote-Linsen-Aufstrich" und "Falscher Leberwurst" sowie Anke Weishaupt mit "Grünen Smoothies".