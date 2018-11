Von Anja Stepic

Hirschberg-Leutershausen. Ganz auf Liebe eingestellt präsentieren sich die Hirschberger Geschäfte am heutigen Samstag, 14. Februar, dem Valentinstag. Konditormeister Klaus Erdmann hat sich für den "Tag der Verliebten" ein paar ganz zart schmelzende Kreationen einfallen lassen.

Neben einem mit verführerischen Erdbeeren gedeckten Mürbeteigherz, das ein geschwungenes "Ich liebe Dich" aus Zuckerschrift ziert, sind in der Backstube kleine "Petit fours" entstanden, kunstvoll geschichtete, weiß-rosa glasierte Herz-Türmchen aus Mandelboden und Cassis-Creme. "Duett" heißen die halb gelb, halb rosa gefärbten Mango-Himbeer-Mousse-Herzen.

Auch Marzipan- und Pralinenherzen oder die klassischen "Viktoria-Herzen" aus mit Johannisbeer-Himbeermasse gefülltem Mürbeteig fehlen nicht in der Auslage. "Die gehen das ganze Jahr über gut", sagt Erdmann. Weil der Valentinstag in diesem Jahr mit Fasching zusammenfällt, hat das Café Erdmann obendrein noch "Berliner Herzen" (glasierte Faschingskreppel in Herzform) unter den Liebesleckereien.

Eine Straßenecke weiter hat sich auch die Gärtnerei Wetzel für den Tag der Liebe gerüstet. Gut geschützt vor Wind und Kälte warten unter dem zeltüberdachten, romantisch geschmückten Hof scharlachrote Rosen, farbenfrohe Primeln, Tulpen und Hyazinthen darauf, an einen lieben Menschen überreicht zu werden. Da geht auch nicht gerade frisch Verliebten das Herz auf.

Das Brauchtum des Valentinstages ist ursprünglich christlichen Ursprungs. Der Tag geht auf einen Märtyrer namens Valentinus zurück, der um das Jahr 250 nach Christus herum Liebespaare nach christlichem Ritus traute. Und das, obwohl der römische Kaiser Claudius II. das verboten hatte. Die Folge: Valentinus wurde geköpft. In vielen Kirchen finden zum Valentinstag bis heute Gottesdienste statt, in denen Verliebte und Liebende gesegnet werden.

Auch in vielen anderen Ländern wird der Valentinstag gefeiert. In Japan beschenken junge Mädchen ihre Angebeteten mit Schokolade und hoffen dann einen Monat später, am "White Day", auf weiße Schokolade als Gegengeschenk. Für diejenigen, die leer ausgegangen sind, gibt es in Südkorea zum Trost noch den "Black Day" am 14. April, der bei Nudeln mit schwarzer Soße gefeiert wird. In Italien treffen sich die Liebespaare an Brücken und schließen dort ein mit ihren Initialen graviertes Schloss an. Den Schlüssel werfen die Verliebten ins Wasser, begleitet von einem - wohl romantischen - Wunsch, der aber nicht verraten werden darf.

In Finnland wird der Valentinstag als "Tag der Freundschaft" gefeiert, an dem man (meist anonym) jemandem, den man sympathisch findet, eine Karte oder ein kleines Geschenk schickt. Und Südafrika wiederum feiert den Valentinstag als rauschendes Fest, bei dem sich die Menschen in die Farben Rot und Weiß für die Liebe und die Reinheit kleiden.