Von Nicoline Pilz

Hirschberg-Leutershausen. Was mit dem Gelände des ehemaligen und nun abgerissenen Bauhoflagers an der Großsachsener Straße passieren soll, ist nach wie vor offen. "Damit wird sich der neue Gemeinderat befassen", sagte Bürgermeister Manuel Just gestern bei einem Vor-Ort-Termin gegenüber vom Rathaus. Der Ideenwettbewerb sei "eröffnet". Zum einen gebe es die Möglichkeit, für das 2197 Quadratmeter große Areal einen Investor zur Wohnbebauung zu finden, wobei man sorgfältig prüfen werde, was auf diesem "Schlüsselgrundstück" an Häusern gebaut werden soll.

Zum anderen könnte es auch einen Kindergarten, eine Kinderkrippe, ein Bürgerhaus oder eine Grünfläche zur öffentlichen Nutzung werden. "Aktuell haben wir keinen Druck, entscheiden zu müssen", sagte Just. Klar sei jedoch, dass jede kommunale Investition angesichts der Haushaltslage länger brauche als eine Wohnbebauung über einen Investor.

Allerdings sei der jetzige Gemeinderat mehrheitlich der Ansicht, dass es einen Verbindungsweg über das Gelände zwischen Hermann-Löns-Straße und Großsachsener Straße geben sollte. Als Abkürzung, um nicht über die Bahnhofstraße gehen zu müssen, sei das nicht nur für Schüler sinnvoll.

Gleichzeitig wollte man mit diesem Verbindungsweg nicht warten, bis man vielleicht erst in den nächsten Jahren wisse, was mit dem Grundstück geschehen werde, so Just weiter. Die Verwaltung habe daher prüfen lassen, ob man den Weg anlegen könne; der Rathauschef nannte hier die Stichpunkte "Verkehrssicherungspflicht" und "Beleuchtung".

Für ein Provisorium sei der Aufwand hierbei unverhältnismäßig hoch, weshalb man sich entschlossen habe, einen Weg mit wassergebundener Decke herzustellen. Schilder an beiden Zugängen oben und unten werden darauf hinweisen, dass die Benutzung des Weges nach Einbruch der Dunkelheit untersagt ist. Damit sei man "raus" aus der Verkehrssicherungspflicht und müsse keine teuren Investitionen in die Beleuchtung tätigen. Der Weg wird um Pfingsten herum angelegt, derzeit läuft noch die Angebotsprüfung.

Gleichzeitig sorgt die Stiftung Obst- und Gemüse-Absatzgenossenschaft dafür, dass die Brache optisch aufgewertet wird: Tags zuvor bereits hatte Werner Volk eine Bio-Blumenmischung unter anderem mit Mohn und Sonnenblumen ausgesät, auf die vor allem Wildbienen fliegen. "Das entspricht auch unserer Satzung, den Obst- und Gartenbau an der Bergstraße zu fördern", sagte Vorsitzender Rudi Glock. Das Vermögen der vor fünf Jahren aufgelösten Absatzgenossenschaft floss in die Stiftung; mittlerweile liege man bei einer Million Euro und könne somit die Erlöse von jährlich 15.000 bis 20.000 Euro für Satzungszwecke ausgeben, erklärte Glock.

Bei der Bewässerung des frisch ausgebrachten Saatguts unter der Prämisse "Landwirte treiben es bunt", setze man auf den erwarteten Regen, sagte Erhard Schröder, der stellvertretende Vorsitzende der Stiftung. "Und auf die Gemeinde", ergänzte Volk.