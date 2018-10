Von Annette Schröder

Hirschberg-Leutershausen. Es waren schwere Zeiten für Harald Dietz. Doch jetzt kann der Tankstellenpächter wieder strahlen: Die Zukunft "seiner" Tankstelle mit Werkstatt ist gesichert. Bis vor Kurzem sah das noch ganz anders aus.

Wenige Tage vor Weihnachten 2011 war dem 57-Jährigen ein Einschreiben ins Haus geflattert. "Es war ein Schock", sagte Dietz der RNZ im Februar. Denn ihm sei "fristgemäß" mitgeteilt worden, dass die OMV ihre Tankstelle schließen und am 30. Juni letztmals öffnen möchte. Den Pächter und seine Familie plagten Zukunftssorgen. Auch hatte Dietz die Befürchtung, dass der Ort seine Tankstelle damit endgültig verliert.

Die Hirschberger nahmen regen Anteil am Schicksal der Familie und setzten sich für den Erhalt ein. Insgesamt 1800 Unterschriften kamen so zusammen, die Dietz an Bürgermeister Manuel Just und die OMV übergab.

Der Pächter ist dem Gemeindeoberhaupt, das sich in die Gespräche zwischen ihm, dem Mineralölkonzern und dem Grundstückseigentümer einschaltete, sehr dankbar. Auch für das Engagement der Bürger und des Bundes der Selbstständigen. "Das hat etwas bewirkt", ist sich Dietz sicher.

Zwar wird sich die OMV in der Tat aus Leutershausen zurückziehen, aber mit dem Mineralölkonzern AVIA ist ein Nachfolger gefunden. "Ich bin sehr froh, dass es so ausgegangen ist", zeigte sich Dietz gestern im Gespräch mit der RNZ überglücklich.

Auch mit der Gestaltung des unbefristeten Vertrags, der ab 1. Juli läuft, ist der Pächter zufrieden. Unter dem Markennamen AVIA präsentieren sich rund 2900 Tankstellen und über 80 Mitgliedsfirmen in 14 europäischen Ländern. Hiervon entfallen allein auf Deutschland 800 Tankstellen bei 28 Gesellschaftern und mehreren Lizenznehmern.

Und eine davon wird es nun in Leutershausen geben. Das bringt auch ein paar Veränderungen mit sich. Deshalb muss Dietz die Tankstelle vom 29. Juni bis einschließlich 3. Juli wegen Umbauarbeiten schließen. Auch eine neue Waschanlage wird eingebaut. "Ab 4. Juli starten wir dann unter neuer Farbe", verkündete der Pächter stolz.

Seit 1984 übt er seinen Beruf mit Leib und Seele in Leutershausen aus. Er begann mit einer Aral-Tankstelle, bis diese 2004 die OMV übernahm. Der gefragte Mann erhält Unterstützung von seiner Frau, seiner Mutter und seiner Tochter sowie fünf Aushilfen. Seine Frau ist bei ihm angestellt.

Die AVIA ist somit der dritte Mineralölkonzern, mit dem Dietz zusammenarbeitet. "Und hoffentlich auch der Letzte", meinte Harald Dietz hoffnungsfroh.