Von Werner Hildebrand

Hirschberg-Leutershausen. Der Laufsportverein (LSP) Leutershausen feiert 2014 sein 25-jähriges Bestehen. Schon jetzt wirft das Jubiläum seine Schatten voraus, drei Planungsgruppen haben ihre Arbeit aufgenommen. Eine Gruppe bereitet den Frühlingslauf vor, eine weitere die Ehrungsmatinee und die dritte den Jubiläumsabend.

Was den Jubiläums-Frühlingslauf angeht, haben die Organisatoren schon einige Vorschläge auf den Tisch gelegt. So sollen zum Beispiel die drei Partnergemeinden Brignais, Niederau und Schweighausen mit eingebunden werden. Ehrenbürgermeister Werner Oeldorf hat als Vorsitzender des Partnerschaftsvereins Hirschberg bereits Kontakt zu den Kommunen aufgenommen.

Zudem hoffen die Organisatoren darauf, dass nach Jahren der Abstinenz wieder einige Bürgermeister die Laufschuhe schnüren werden. Beim ersten Rennen vor 25 Jahren waren die heutigen Gemeindehäupter Hermann Lenz (Laudenbach) und Michael Kessler (Heddesheim) sowie die früheren Bürgermeister Volker Pauli (Hemsbach) und Werner Oeldorf und der Hirschberger Ehrenbürger Alfons Holzmann dabei. Der damalige Schriesheimer Bürgermeister Peter Riehl schickte die Läufer mit einem lauten Böllerschuss auf die verschiedenen Strecken. "Vielleicht bekommen wir es hin, dass die Bürgermeister zum Jubiläum wieder in Leutershausen laufen", waren sich die Organisatoren einig. Bürgermeister Manuel Just hat bereits seine Unterstützung zugesagt und will laut LSP-Chef Richard May bei seinen Amtskollegen und eventuell auch bei Landrat Stefan Dallinger die Werbetrommel rühren.

Als vor fünf Jahren, beim 20. Frühlingslauf, die Bürgermeister Just, Kessler, Hansjörg Höfer (Schriesheim) und Andreas Metz (Ilvesheim) mitlaufen wollten, fiel die Veranstaltung wegen starker Regenfälle aus. Im nächsten Jahr soll das Wetter mitspielen, und wer weiß, vielleicht geht sogar Werner Oeldorf auf einer kurzen Walkingstrecke an den Start -vorausgesetzt natürlich, die Knie machen mit.

Die Termine im Jubiläumsjahr stehen indes fest: Los geht es mit dem Neujahrsempfang am Samstag, 11. Januar, um 15 Uhr im Schützenhaus. Die Jahreshauptversammlung geht am Sonntag, 26. Januar, um 17 Uhr im Gasthaus "Zum Löwen" über die Bühne; allerdings ohne Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft. Diese werden auf die Ehrungsmatinee verschoben. Weiter geht es am Samstag, 12. April, um 15 Uhr mit dem Frühlingslauf.

Zur Ehrungsmatinee lädt der Jubelverein am Sonntag, 12. Oktober, voraussichtlich ab 11 Uhr in das Rathaus ein. An diesem Tag stehen auch stehen Ehrungen durch den Badischen Leichtathletik-Verband (BLV) und den Sportbund auf dem Programm. Ein Festabend am Samstag, 15. November, im Schützenhaus soll zum Höhepunkt dieses besonderen Jahres werden. Die Schirmherrschaft über die Jubiläumsveranstaltungen, die mit der traditionellen Winterfeier enden, hat Bürgermeister Just übernommen. Sollte es zeitlich und organisatorisch passen, gibt es noch ein Jubiläums-Bouleturnier.