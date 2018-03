Edingen-Neckarhausen. (nip) Ihre Welt ist nicht die der süßen Stückchen, sondern die der trockenen Zahlen. Und die mag Bianca I. "von der süßen Versuchung" bereits seit der Kindheit. "Mir war schon früh klar, dass ich in den Bereich Wirtschaft, Bank und Steuern gehen wollte", sagt Neckarhausens Fastnachtsprinzessin im RNZ-Gespräch. Die Diplom-Betriebswirtin (BA) ist viel und deutschlandweit unterwegs, um in Betrieben Jahresabschlüsse zu prüfen. Ihr Amt als Lieblichkeit der Kummetstolle-Narren passt jetzt gerade zeitlich so rein. Und freundliche Kollegen aus der Wirtschafts- und Steuerberatungsgesellschaft in Heidelberg unterstützen sie, indem sie der Prüfungsassistentin beruflich jetzt etwas den Rücken freihalten.

Ihren Beinamen erhielt die Ladenburgerin aus dem Hause "Bäckerei und Konditorei" Knapp deshalb, weil in der Kuchen- und Tortentheke des elterlichen Café am Markt zahllose süße Versuchungen zu finden sind. Und nicht etwa aus irgendeinem anderen Grund, wie Biancas Lebensgefährte, Vereinspräsident Markus Schläfer jüngst beim Prinzessinnenball unmissverständlich klarmachte. Er selbst war längere Zeit dagegen, dass die Freundin zur Prinzessin gekrönt wird. Doch etliche Elferräte fanden, Bianca sei eine gute Wahl. "Vor vielen Jahren habe ich mal bei den Ladeberger Ratze getanzt. Das war bis dato meine einzige fastnachtliche Vorbelastung", erzählt sie. Schon bei der vergangenen Kampagne, die sie richtig miterlebte, sei sie aber selbst auf den Geschmack gekommen. "Das waren so tolle Veranstaltungen", schwärmt sie.

Und auch die Roben der Prinzessinnen gefielen ihr, typisch Stierfrau mit Geburtsdatum 6. Mai 1982, ausnehmend gut. Inzwischen ist ihr Markus froh darüber, dass sie nun nicht nur als Paar, sondern auch quasi übers Hobby verbunden, die närrische Hochzeit gemeinsam erleben. "Man hat mehr voneinander", findet Markus. Und: "Sie bekommt mit, was ein Präsident so zu tun hat." Zum Ende der letzten Kampagne sei sie dann mit ihrem Wunsch "rausgerückt", Prinzessin werden zu wollen und sie trat, meint sie augenzwinkernd, "aus der zweiten Reihe in die erste." Das rundum gute Feedback von Ballbesuchern, von Freunden und der Familie freut die beiden. Überhaupt die Familie: Die ist Bianca sehr wichtig, sowohl die eigene als auch der fastnachtsbegeisterte Schläfer-Clan: "Sie stehen mir alle mit Rat und Tat zur Seite".

Mehr noch: "Sie haben mir sofort jede Unterstützung auch in der Kleiderfrage zugesagt", meint Bianca dankbar. Diese Frage ist für eine Fastnachtsprinzessin naturgemäß von großer Bedeutung. Von Einkaufstouren mit der Mutter und Angelika Schläfer brachte sie drei Kleider in Hellblau, Dunkelblau und Weinrot mit, die allgemein bewundert werden. Keine Frage, die blonde Bianca ist ein Aushängeschild des KV Kummetstolle und auch fürs Café der Eltern. Dankbar ist die neue Lieblichkeit aber auch Oma Inge Schläfer, die mit Nadel und Faden letzte Hand an die Roben legt und ihrer Patentante Ursula "Uschi" Knapp. Ihre Erwähnung ist ihr wichtig. Und da Bianca weiß, was sie will, tun wir ihr den Gefallen gern. Gefragt nach Hobbys, wiegt sie ein wenig das Haupt, denn im Moment bleibt außer für Mischlingshündin Kira wenig Zeit für anderes. "Wir kochen gern zusammen und ich lese viel", meint sie. Auch Reisen steht bei dem Pärchen ganz oben auf ihrer Liste. "Wir kommen nur wenig dazu", stellen beide fest.