Von Axel Sturm

Ladenburg. Das städtische Organisationsteam des Weihnachtsmarktes und die Händler zogen nach der diesjährigen Veranstaltung eine durchweg positive Bilanz. Die Neuerungen im Kulturprogramm und das Kunstangebot der Stände sind von den Besuchern gut angenommen worden.

Nachdem der örtliche Bund der Selbstständigen (BDS) die Organisation der Veranstaltung nach 39 Jahren zurückgab, nahm die Stadtverwaltung diese Aufgabe erstmals selbst in die Hand - die richtige Entscheidung, wie Bürgermeister Rainer Ziegler auf RNZ-Anfrage bestätigte. Er sei begeistert, dass sich so viele Menschen ehrenamtlich einbrachten, so dass sich die Zusatzkosten für die Stadt in Grenzen hielten, sagte Ziegler. Besonderen Dank sprach er den Mitarbeitern des Bauhofs aus, die das Projekt vorbildlich gestemmt hätten.

Auch Bauhofchef Harald Kramer war zufrieden. "Ganz ehrlich, wir konnten nicht zulassen, dass der Ladenburger Weihnachtsmarkt aufgegeben wird", sagte er. Sein Mitarbeiterteam engagierte sich für die Veranstaltung auch ehrenamtlich und strich etwa die Häuschen in einer neuen Farbe. Tim Siegel, Stefan Esser und Harald Kramer stellten sich zudem als "Kümmerer" zur Verfügung.

Dass es nicht zu den Kernaufgaben einer Verwaltung zählen kann, einen Weihnachtsmarkt zu organisieren, wurde am Ratstisch anfangs verdeutlicht. Die kritischen Stimmen allerdings sind längst verstummt: Alle haben erkannt, wie wichtig diese Veranstaltung für die Außendarstellung Ladenburgs ist. Daher wird auch im nächsten Jahr die Organisation in den Händen der Stadt liegen.

Ein Glücksfall für den Weihnachtsmarkt ist der Ladenburger Galeriebesitzer und Kenner der Jazzmusikszene, Phil Leicht. Er erklärte sich bereit, das Musikprogramm zu organisieren. "Jeder kann einen Beitrag leisten, damit die Stadt, in der man lebt, lebenswerter wird", sagte Leicht. Die Kontakte in die Künstler- und Musikszene haben ihm dabei geholfen. "Ich finde, das Musikprogramm hat für alle Ansprüche etwas hergegeben", sagte Leicht.

Auch die Markthändler waren mit der Neuerung sehr zufrieden. Karin Manke, ist seit sechs Jahren mit ihrem Kunstbasar dabei. Die Organisation habe sich verbessert, meinte die Geschäftsfrau und mit den Umsätzen an den vier Marktwochenenden war sie recht zufrieden.

Ebenfalls im nächsten Jahr mit dabei sind auch Karin Fuchs und Friedhelm Kemmeter von der Imkerei "CasaMellifera". Beide bestätigen, dass die Besucher konsumfreudiger geworden sind. Sehr zufrieden mit ihrer Premiere war außerdem die Essigherstellerin Antje Geiter von der Ladenburger Essigmanufaktur. Sie musste sogar Zusatzproduktionsschichten einlegen, denn manche Sorten waren schnell ausverkauft.

Der Renner in Ladenburg war der "Lumpeglöckelessig", der in einer Glockenformflasche verkauft wurde. Auch Geiter hat den nächsten Weihnachtsmarkt schon in ihrem Terminkalender stehen. "Ich bin froh, dass ich diese Entscheidung getroffen habe", sagte sie.