Von Axel Sturm

Ladenburg. Andreas Huben, der Vorsitzende des Ladenburger Reitervereins, hat derzeit viel zu organisieren. Am Mittwochabend gab der Gemeinderat sein Okay zur Bebauungsplanänderung für das Gebiet Kirchfeld. Der Fusion des Traditionsvereins mit dem Heidelberger Reiterverein steht nun nichts mehr im Wege. Der Reitplatz der Heidelberger fällt der Stadtentwicklung rund um den Zoo zum Opfer, daher schaute sich der Verein schon länger nach einer neuen Heimat um. Schnell waren sich die Vorsitzenden Stephan Bingel und Andreas Huben einig, dass eine Fusion zumindest geprüft werden sollte.

Huben, der den Verein seit rund zehn Jahren führt, hat nämlich auch in Ladenburg Schwachstellen in der Vereinsstruktur entdeckt. Die Ladenburger verlieren immer mehr Mitglieder und sind mittlerweile bei 160 angelangt. Die Heidelberger werden wohl um die 400 Mitglieder einbringen, sodass ein Verein mit einer gesunden Struktur entstehen könnte. Wenn die Fusion klappen würde, entstünden ganz neue Möglichkeiten, sagte der Chef der Baumschule Huben der RNZ.

Vier Schulpferde aus Ladenburg sowie zwölf Schulreitpferde und Ponys aus Heidelberg würden neue Perspektiven für die Nachwuchsarbeit eröffnen. Natürlich müsste erst einmal kräftig investiert werden, denn schließlich werden nicht zwei Skatclubs zusammengelegt. Auf dem jetzigen Dressurplatz soll eine neue 20 mal 60 Meter große Reithalle entstehen.

Die erforderlichen Stallungen werden auf dem heutigen Abreitplatz gebaut, und auch der neue Reitplatz soll ein Schmuckstück werden, damit Turniere für Springreiter, Dressurreiter und für den Fahrsport organisiert werden können. Die Epona-Reithalle, die von den Mitgliedern in den Gründungsjahren durch viel Eigenarbeit erbaut wurde, soll grundlegend saniert werden. Die Investitionen werden also beachtlich sein, die der Fusionsverein tätigen wird.

"Wir werden das Vorhaben Schritt für Schritt und ohne Hektik verwirklichen", versicherte der Vereinschef, dass keine finanziellen Drahtseilakte getätigt werden. Der Bau der Stallungen habe aber sicher Priorität, denn derzeit sind die Pferde aus Heidelberg in einem Stallzelt untergebracht. Huben denkt, dass die provisorische Unterkunft bis ins Spätjahr genutzt werden muss. Er hofft, dass die neuen Stallungen zum Winteranfang fertig sind.

Im Ladenburger Gemeinderat hatte er seine Planungen zweimal vorgestellt und erläutert, dass die Infrastruktur stimmt. Es sind genug Parkplätze vorhanden, und die erforderlichen Koppeln für den Auslauf der Pferde können in der Nachbarschaft geschaffen werden. Es wird ein Pferdesportzentrum entstehen, das den aktuellen Anforderungen entspricht. "Wir befinden uns hier im Bereich des Ladenburger Sportgeländes. In der Nachbarschaft ist das Römerstadion, und wir wollen mit unseren Planungen dazu beitragen, dass noch mehr Leben ins Sportzentrum einzieht", sagte Huben.

Auch die Mitglieder tragen die strategischen Planungen der Vorstandschaft mit. In einer Mitgliederversammlung sprachen sich 40 der 45 Anwesenden für die Planungen aus. Die fünf restlichen Mitglieder enthielten sich. Fakt ist, dass die Struktur in vielen Reitervereinen verändert werden muss. "Ich bin mir sicher, dass es in den nächsten Jahren zu einigen Fusionen kommen wird", meinte Huben.

Daher sei es eine Pflicht für jeden Vorsitzenden, über die Zukunft des eigenen Vereins nachzudenken. Huben und Bingel haben dies getan. Beide wollen die Zukunft ihrer Vereine sichern und dies gehe am besten gemeinsam, damit der Pferdesport in Ladenburg, Heidelberg und in der Umgebung eine Perspektive hat.