Von Axel Sturm

Ladenburg. Vor den Leistungen aller 1600 Starter des 20. Ladenburger Triathlonfestivals zog Veranstaltungschef Günter Bläß respektvoll den Hut. Die Sportler gingen am Samstag bei Gluthitze auf die Schwimm-, Rad- und Laufstrecke, sodass der Triathlonchef schon vor dem ersten Startschuss Bauchweh hatte. Als am Nachmittag alle Teilnehmer erschöpft, aber gesund ihre Utensilien abholten, waren Bläß und der sportliche Leiter, Jürgen Hilberath, erleichtert. "Die beste Botschaft ist, dass es keine nennenswerte Zwischenfälle gab", zogen sie übereinstimmend eine positive Bilanz.

Die Zahl 20 im Mittelpunkt des Festivals. Die Ladenburger Sportvereinigung feiert nicht nur ihr 150-jähriges Vereinsjubiläum, sondern auch das 20-jähriges Festivaljubiläum. Bläß erinnerte sich noch ganz genau an die erste Veranstaltung. Georg Rombach, ein Ladenburger Sportler, hatte vor 20 Jahren die Idee, einen Triathlon-Wettbewerb in Ladenburg anzubieten. Hier gab es ein Schwimmbad, eine schönes Stadion und eine geeignete Radstrecke. Bläß, der für Neuerungen schon immer ein offenes Ohr hatte, willigte ein. Bereits zur ersten Veranstaltung meldeten sich 170 Teilnehmer an. Manche seien mit dem Klappfahrrad gekommen, denkt Bläß schmunzelnd an die Premiere. Heute hingegen ist jeder professionell ausgestattet, wenn er an den Start geht.

Bläß war es besonders wichtig, dass die Jugend in die Großveranstaltung eingebunden wird. Die "Römerkids" lagen dem Abteilungsleiter schon immer besonders am Herzen. Hilberath ist hingegen einer der Väter des BASF-Triathloncups. Er hat erkannt, dass eine Veranstaltungsreihe noch interessanter für die Sportler ist. Ladenburg ist seitdem gesetzt als einer von vier Veranstaltungsorten beim Triathloncup. Hilberath, selbst ein ausgezeichneter Triathlet und mehrfacher Teilnehmer des Ironman auf Hawaii, ist stolz, dass in Ladenburg immer wieder Spitzensportler an den Start gehen. Das Veranstaltungsmotto "Spitzensport trifft Breitensport", war den Organisatoren immer wichtig. Die Deutschen-, Europa- und Weltmeister kamen gerne nach Ladenburg. Stars der Szene wie Katja Schumacher, Timo Bracht oder Sebastian Kienle sind nur drei von vielen Spitzenathleten, die von der Atmosphäre in der Römerstadt begeistert waren.

Es spricht für den Sportsgeist und den guten Stil, der in der Triathlonabteilung herrscht, dass beim Jubiläum auch an den "Gründungsvater" der Veranstaltung, Georg Rombach, gedacht wurde. Er war als Ehrengast geladen und freute sich sehr über diese Geste. Rombach ist stolz über die Entwicklung, denn das Festival ist heute eines der großen Breitensportveranstaltungen der Triathlonszene. "Wahnsinn, wie sich die Veranstaltung entwickelt hat. Schritt für Schritt wurde das Festival professionalisiert", sagte Rombach, der nach seinem Rückzug in Ladenburg selbst als Triathlonveranstalter tätig war. Unter anderem war er Chef der Radstrecke des Frankfurter Ironman. Der "Gründungsvater" ist zufrieden, dass auch er ein Stück mit dazu betragen konnte, Ladenburg zur Triathlonhochburg zu machen.

Die Entwicklung macht auch dem Bürgermeister Freude. An der Schwimm-Ausstiegsstelle an der Fähre gratulierte Rainer Ziegler dem Veranstalter und bescheinigte, dass das Triathlonfestival mit "seiner überregionalen Strahlkraft" eine besonders wichtige Veranstaltung für Ladenburg sei. Er hob hervor, dass das Festival von über 500 ehrenamtlichen Helfern unterstützt werde. Darüber sei auch ein Bürgermeister glücklich.

Einer dieser Helfer ist Kurt W. Zepf, der von Anfang an dabei ist und heute noch den Schwimmwettbewerb der Fitnesstriathleten organisiert. Allein im Schwimmbad waren fast 40 Helfer im Einsatz. Besonders bejubelt wurden die Teilnehmer, die seit 20 Jahren aktiv dabei sind. Stadionsprecherin Dani Weber stellte beispielsweise Bernhard Wegmann vor, der seinen Dank an die LSV-Organisation auf sein Trikot drucken ließ. "Just for Fun" war die Botschaft des ältesten Teilnehmers des Fitnesswettbewerbs, der versprach, immer ein Triathlonfan zu bleiben.