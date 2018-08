Von Silke Beckmann

Ladenburg. "Tempus", die bereits in der Vergangenheit vielfach preisgekrönte Schülerzeitung des Carl-Benz-Gymnasiums (CBG), bleibt das Maß der Dinge und hat erneut abgeräumt: Platz 1 beim Bundeswettbewerb der Länder, zweiter Gesamtsieger beim Spiegel-Schülerzeitungspreis 2014 und in dessen Heft- und Einzelkategorien wiederum zwei erste Plätze und ein zweiter Platz. Außerordentliche Erfolge, für die sich die Blattmacher quasi zeitgleich in Hamburg und Berlin Gratulationen und Preise abholten.

Beim Bundeswettbewerb, in dem rund 2000 Blätter konkurrierten, wurde die bereits im Februar letzten Jahres erschienene Tempus 22 ("Total im Trend") ausgezeichnet. Die beiden damaligen Chefredakteurinnen Tanja Unger und Isabel Lochbühler, die im letzten Jahr ihr Abitur abgelegt haben, nahmen in Berlin den mit 1000 Euro dotierten ersten Preis aus der Hand von Bundesratspräsident Stephan Weil entgegen. Im Gegensatz zu den Hauptstadt-Reisenden wusste die Hamburger Delegation im Vorfeld noch nicht, was sie erwartet. Offensichtlich war aber, dass die Fotostrecke zum Thema Autowerbung eine Rolle spielen würde.

Bezug nehmend auf "Starke Frauen", das Titelthema der Tempus 23, hatte Carina Hochlenert Lehrerinnen und Lehrer (!) für fahrbare Untersätze Modell stehen lassen. In aufreizenden Posen, wobei der Gag in der Gegenüberstellung der Damen und ihrer in diesem Kontext geradezu absurd deplatziert scheinenden männlichen Pendants lag. Diese Fotos hatten schon seit ihrer Entstehung bei den Lesern für Furore gesorgt, und auch die "Spiegel"-Macher waren beeindruckt und haben die gesamte Strecke inzwischen online gestellt. "Wie die Redaktion es geschafft hat, Lehrer zum Fotoshooting auf einer Motorhaube zu bewegen, bleibt ihr Geheimnis", resümierten die Juroren mit unterschwelligem Schmunzeln und befanden: "Gute Idee, gute Umsetzung und lustige Botschaft". Die ebenso mit dem ersten Platz belohnt wurde wie die Königskategorie Heftinhalt: "In gewohnt opulenter Optik und Aufmachung verstehen es die 'Tempus'-Macher um die Chefredakteurinnen Katharina Schröder und Caroline Etzold, große Themen mit hohem Anspruch aufzuarbeiten", lautete die Begründung - kurzum: "Eine preiswürdige journalistische Gesamtleistung".

Auf Platz 2 landete das Titelbild, das Abiturientin Lea Meer als Akademikerin in Bachelor-Robe zeigt, die den zwergenkleinen, Gewichte stemmenden Muskelprotz auf ihrer Hand regelrecht auslacht. Geschossen hat es ebenfalls Carina Hochlenert, die möglicherweise ihren nach dem Abitur wohlverdienten Urlaub verschoben hätte, hätte sie diese Resonanz nur geahnt.

In Hinblick auf die Einladung zur Preisverleihung habe man zwar mit einem Erfolg gerechnet, "aber dass er so groß wird, überrascht schon", räumte Chefredakteurin Katharina Schröder ein, die den Preisregen sowie insgesamt 2000 Euro Preisgeld gemeinsam mit Kollegin Carolin Etzold, Cheflayouter Hannes Schmitt, Lea Meer und Redakteurin Sophia Dworatzek in Hamburg entgegengenommen hatte.

Zugleich hat die Erfolgswelle offenbar die Kreativität beflügelt - zumindest habe sich die Rückreise sehr "produktiv" gestaltet, wie die jungen Blattmacher berichteten. Immerhin steht die nächste Tempus-Ausgabe schon in den Startlöchern und wartet voraussichtlich im September laut AG-Leiter Uli Black wieder mit "ein paar Knallern" auf, die aber "erst noch wachsen müssen". So zeitaufwendig sich die Arbeit für Tempus auch gestaltet - Cheflayouter Hannes Schmitt hat einen Großteil der Ferien mit seiner Aufgabe verbracht -, so engagiert steht das Team der 42 Schülerzeitungsredakteure hinter seinem Produkt.