Dieter Thomas Kuhn in vollster Pracht: Nachdem das Ladenburger Musikfestival dieses Jahr ausgefallen war, ist der Interpret 2015 wieder zu Gast in der Römerstadt. Foto: Sturm

Von Axel Sturm

Ladenburg. Die Enttäuschung war groß, als der Geschäftsführer der Hirschberger Veranstaltungsagentur Demi-Promotion, Dennis Gissel, letztes Jahr den Ausfall des Ladenburger Musikfestivals auf der Festwiese bekannt geben musste. Weil in Bensheim gleichzeitig der Hessentag mit vielen Konzerten stattfand, gelang es dem Agenturchef nicht, geeignete und bezahlbare Künstler für das Festival in der Römerstadt zu verpflichten. Es gab sogar Befürchtungen, dass dies das Ende der Ladenburger Veranstaltung sein könnte.

Dennis Gissel teilte der RNZ nun mit, dass es definitiv mit der Konzertreihe weitergeht - und der erste Programmpunkt schon gebucht werden konnte. Die Kultveranstaltung mit Dieter Thomas Kuhn am 13. Juni 2015 sei in trockenen Tüchern, kann Gissel bestätigen. Der Veranstalter geht davon aus, dass er wieder ein Dreitagesprogramm auf der Festwiese anbieten kann.

Ein Klassik-Act wird wohl nicht mehr dabei sein, da die Besucherzahlen der klassischen Musikreihe in den letzten Jahren auch in Ladenburg stark zurückgegangen seien. Gissel ist im Gespräch mit weiteren Künstlern und kündigt an, dass im nächsten Jahr die Freunde der Volksmusik auf ihre Kosten kommen könnten. In zwei Wochen könne man Konkretes sagen, erläutert Gissel.

Auch er ist erleichtert, dass die Musikreihe in der Römerstadt fortgesetzt werden kann. Gerne bezeichnet er den Ladenburger Musiksommer als "unser Baby", denn es waren Dennis Gissel und Michael Roth, die mit der Veranstaltungsreihe "Klassik am Fluss" im Jahr 2000 erstmals eine musikalische Großveranstaltung nach Ladenburg holten. Klassik am Fluss wurde dann zum Ladenburger Musikfestival ausgebaut. Neben der Klassikmusik standen Schlager- und Popveranstaltungen auf dem Programm, die teilweise von über 10.000 Festivalgästen besucht wurden.

"Wir sind froh, dass wir das Festival im nächsten Jahr wieder aufleben lassen können", sagt Gissel, der Bürgermeister Rainer Ziegler die gute Nachricht kürzlich mitteilen konnte. "Die Stadtverwaltung hat ihre Unterstützung zugesagt, was für uns ein wichtiger wirtschaftlicher Faktor ist", meint Gissel. Er ist Ziegler dankbar, dass er der Veranstaltungsreihe einen hohen Stellenwert beimisst, denn nicht nur die Stadt, sondern auch er als Veranstalter habe großes Interesse daran, das Ladenburger Musikfestival auf Dauer auf der Festwiese zu etablieren.