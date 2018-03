Ob das Projekt Martinshöfe eine Mehrheit finden wird, steht in den Sternen. Einig waren sich die Fraktionen am Mittwoch, dass der Friedhofseingang nicht abgegeben werden darf. Foto: Sturm

Von Axel Sturm

Ladenburg. Der zweiten Offenlegung des geänderten Bebauungsplans für den Bereich "Martinshöfe" stimmte die große Mehrheit der Ratsmitglieder in der Sitzung am Mittwoch zu. Im Gebiet der heutigen Alten Martinsschule soll ein Wohn- und Geschäftszentrum entstehen, mit dem sich der Rat schon mehrfach befasst hatte (siehe nebenstehende Artikel).

Nach einem städtebaulichen Wettbewerb hatten die Entscheidungsträger für eine Variante plädiert, die noch vor zwei Jahren eine breite Mehrheit gefunden hatte. Mittlerweile werden die kritischen Stimmen lauter, denn die Bebauung habe gleich mehrere Mängel, argumentierte SPD-Stadtrat Steffen Salinger. Der SPD-Fraktion gefalle die geplante Höhenentwicklung und die Bebauungsdichte nicht.

Zumindest ein Punkt konnte durch die Überarbeitung der Planung verbessert werden, so Salinger. Vorgesehen war ursprünglich, den Eingangsbereich des Friedhofs und die Radwege in das Bebauungskonzept zu integrieren. Die SPD-Fraktion beantragte hingegen, das Areal vor dem Friedhofsbereich weiterhin in öffentlicher Hand zu belassen.

Der Rat folgte dem Antrag, so dass der Investor umplanen musste. Die vorgesehenen Tiefgaragenplätze werden im Bereich des Friedhofseingangs nicht umgesetzt. Der Investor und die Stadt sahen Probleme, wenn es darum geht, wer bei eventuellen Schäden zahlungspflichtig ist. Durch den Wegfall der Fläche verdichtet sich allerdings die Bebauung weiter. Stadtbaumeister André Rehmsmeier sagte, dass nach der Umplanung mehr Wohnraum zur Verfügung stehen werde. Der Friedhofeingangsbereich müsse in städtischer Hand bleiben, war der Tenor aus den Fraktionen bei den Stellungnahmen. CDU-Fraktionssprecher Karl-Martin Hoffmann kündigte an, trotz der Verbesserungen die Planungen auch weiter kritisch verfolgen zu wollen. Steffen Salinger ist längst nicht sicher, ob das Projekt eine Mehrheit finden werde. Mit der Zustimmung zur Offenlage habe die SPD kein Problem aber ob der Umsetzung dann zugestimmt werde, hänge auch davon ab, wie der städtebauliche Vertrag zwischen der Stadt und dem Investor ausformuliert wird. Sven Ruster (FWV), Alexander Spangenberg (Grüne) und Wolfgang Luppe (FDP) hatten für ihre Fraktionen keine Einwände gegen den nächsten Verfahrensschritt.

Es bleibt spannend, ob der Investor seine Vorstellungen umsetzen kann.