Von Axel Sturm

Ladenburg. 257 Seiten umfasst der Vorentwurf des Haushaltsplans, den die Stadträte nun durcharbeiten müssen. Während in den meisten Kommunen die Haushaltsdebatten im vollen Gange sind und manche Etats schon verabschiedet wurden, lassen sich die Ladenburger traditionsgemäß etwas mehr Zeit. Diese Vorgehensweise hat durchaus Vorteile, denn je weiter das Jahr fortgeschritten ist, desto genauer sind die Angaben, die in den Haushalt einfließen.

So steht der Stadtkämmerer Claus Hessenthaler mit den Finanzmanagern der steuerkräftigsten Unternehmen in Kontakt, um die Gewerbesteuersituation möglichst genau einzuschätzen. Gerne erinnern sich die Ratsmitglieder an das Jahr 2012, als die Kommune Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 15,5 Millionen Euro hatte. In diesem Jahr rauschen diese Einnahmen mit 5,5 Millionen Euro in den Keller.

Viel Geld für Bauvorhaben eingeplant

Das Ladenburger Haushaltsvolumen hat sich von 37 Millionen Euro im letzten Jahr auf 53 Millionen Euro in 2014 deutlich erhöht. Auf den Verwaltungshaushalt, in dem die laufenden Geschäfte verbucht werden, entfallen 34,4 Millionen Euro. Der Vermögenshaushalt hat ein Volumen von 18,6 Millionen Euro. Der Grund hierfür sind die hohen Bauinvestitionen, die in diesem Jahr anstehen. Allein für das Carl-Benz-Gymnasium sind sechs Millionen Euro eingestellt. Insgesamt soll die Renovierung, die erst 2015 abgeschlossen wird, rund elf Millionen Euro kosten.

Erhöht wird das Haushaltsvolumen auch wegen hoher Verrechnungsbuchungen. Hohe Gewerbesteuereinnahmen sind zwar erfreulich, doch in den Folgejahren werden den Kommunen durch die Finanzausgleichssystematik wieder rund 80 Prozent "abgezogen". Ein "gesunder Haushalt" erwirtschaftet im Verwaltungshaushalt einen Überschuss, der an den Vermögenshaushalt fließen sollte. Dann kann die Stadt in Projekte wie Schulsanierungen oder Hallenbauten investieren. Für die Kommunen ist es aber auch wichtig, die Rücklage zu erhöhen, um in schwächeren Steuerjahren einen genehmigungsfähigen Haushalt erstellen zu können. Das Zahlenwerk muss jede Kommune im Landratsamt vorlegen. Der Kreiskämmerer entscheidet, ob der Etat "genehmigungsfähig" ist.

Weitere wichtige Investitionen im Vermögenshaushalt 2014 sind die Straßenerneuerungen in der Schwarzkreuzstraße, der Wormserstraße, der Nagelschmiedgasse, An der Beint und in der Kirchenstraße, in der die Planungsphase für die Pflastererneuerung 2015 eingeleitet wird. Rund 770.000 Euro werden hierfür gebraucht. 250.000 Euro werden für Naturschutzmaßnahmen benötigt, und der Bauhof braucht Fahrzeuge und Geräte für rund 133.000 Euro. Um die Großprojekte finanzieren zu können, müssen rund 15,6 Millionen Euro aus der Rücklage entnommen werden, die am 1. Januar einen Stand von 18,5 Millionen Euro hatte.

Die städtischen Personalkosten steigen von 6,7 auf sieben Millionen Euro an. Im Verwaltungshaushalt ist auch der jährliche Zuschussbedarf der Einrichtungen abzulesen. Beim Stadtarchiv steigt er wegen dringender Renovierungsarbeiten von 110.000 auf 240.000 Euro an. Öffentliche Einrichtungen werden immer "Zuschussbetriebe" sein. So auch in diesem Jahr das Lobdengau-Museum (226.000 Euro), die Musikschule (272.000 Euro), die Stadtbibliothek (311.000 Euro) und das Freibad (482.000 Euro). Das Feuerwehrwesen wird mit 250.000 Euro bezuschusst und der städtische Kindergarten mit 577.000 Euro. Dass Ladenburg viele unterschiedliche Schulen vorweisen kann, ist den Eltern zwar lieb, aber die Stadt kostet dieser Vorteil auch viele Millionen Euro.

Der Schuldenstand Ladenburgs betrug im Januar 2014 7,2 Millionen Euro. Ende des Jahres soll er auf rund 7 Millionen Euro reduziert werden, sodass die Pro-Kopf-Verschuldung bei rund 640 Euro liegt. Um den Standard in Ladenburg halten zu können, müssen in den nächsten Jahren wieder Kredite aufgenommen werden. 2015 sind es zwar nur 160.000 Euro, aber schon 2016 werden 450.000 Euro von den Banken benötigt, und im Jahr 2017 muss die Stadt 1,9 Millionen Euro an Krediten aufnehmen.