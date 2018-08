Von Axel Sturm

Ladenburg. Eindeutiger konnte der Wink nicht sein. Nach vier Stunden Gemeinderatssitzung verabschiedete sich die Mikrofonanlage im Domhofsaal. Die meisten Besucher bekamen die technische Panne schon nicht mehr mit, denn von anfangs 20 Gästen saßen am Ende nur noch fünf im Ratssaal. Ein weiterer Hinweis darauf, dass die Ladenburger Ratssitzungen zu lange dauern und nicht effektiv abgehandelt werden. In der letzten, sehr diskussionsfreudigen Sitzung vor der Kommunalwahl behandelte der Gemeinderat 15 Tagesordnungspunkte. Die Hauptdiskussionen nahmen die Standortfrage des Anbaus einer Sporthalle an die Lobdengauhalle und das Thema Straßenpflasterverlegung in der Kirchenstraße ein (siehe weiteren Bericht).

Zu Beginn der Sitzung informierte Bürgermeister Rainer Ziegler über den Bericht der Gemeindeprüfungsanstalt. Die gute Nachricht war, dass der Haushalt 2014 den Vermerk "gesetzlich genehmigt" erhielt und die geplante Kreditaufnahme in Höhe von 3,7 Millionen Euro genehmigt wird. Beim Blick auf die Pro-Kopf-Verschuldung hielt sich die Begeisterung allerdings in Grenzen. Ende dieses Jahres wird der Schuldenstand pro Einwohner auf über 900 Euro ansteigen. Der durchschnittliche Schuldenstand in Baden-Württemberg beträgt in Städten der Größenordnung Ladenburgs lediglich 450 Euro.

Daraufhin meinte CDU-Rat Karl Meng, dass man erst gar nicht über den Standort der Sporthalle zu diskutieren brauche: "Der Anbau wird sich von selbst erledigen, wenn wir den Schuldenstand betrachten", so der Stadtrat.

Es gibt zwar einen Grundsatzbeschluss, dass eine Halle angebaut werden soll; ob diese nun südlich oder nördlich an die Lobdengauhalle "angedockt" werden soll, fragte der Bürgermeister in der Sitzung ab. Er wollte allerdings keine vertiefende Diskussion darüber aufkommen lassen, ob eine reine Sport- oder eine auch kulturtaugliche Halle gebaut werden soll.

Die Stadträte sprachen sich fast einstimmig für einen Anbau an der Südseite aus. Die Nordseite kommt schon deshalb nicht in Frage, weil die beim Grünprojekt geschaffenen Sichtachsen beeinträchtigt würden. Außerdem ist Bauingenieur Michael Salinger der Meinung, dass energetische Einsparungen nur mit der Südvariante erreicht werden. Da die Lobdengauhalle sowieso energetisch saniert werden müsse, erledige sich mit dem Südanbau schon ein Teil dieser Maßnahme, argumentierte Ziegler.

Nach Meng forderte auch die FDP-Gruppe, dass der Bau der Halle unter Finanzierungsvorbehalt gestellt werden müsse. "Wir werden nur zustimmen, wenn die Finanzierung gesichert ist", sagte FDP-Stadtrat Wolfgang Luppe.