Von Axel Sturm

Ladenburg. Es sind gerade die Randsportarten, die dem Internationalen Turnfest einen Hauch von Sport-Exotik geben. Turnsportarten wie Völkerball, Ringtennis, Korbball, Korfball aber auch Beach-Handball, Beach-Völkerball und Indiaca sind in Ladenburg zu sehen. Das Publikumsinteresse war schon an den ersten Tagen beachtlich.

Internationale Atmosphäre kam am Sonntagmorgen im Römerstadion auf, beim Ringtennis-Länderspiel Deutschland gegen Südafrika. Es hatte schon etwas Erhebendes, als die Nationalhymnen beider Länder abgespielt wurden. Und die Zuschauer sahen danach exzellenten Sport. Der 230 Gramm schwere Moosgummiring kann jeden ungeübten Spieler zur Verzweiflung bringen, wovor auch Nationalspieler nicht gefeit sind. Das Fangen, Führen und Werfen des Rings muss in einer flüssigen Bewegung erfolgen. Der Ring muss möglichst so über das 1,55 Meter hohe Netz geworfen werden, dass er unerreichbar für den Gegner in dessen Feld landet.

In der Region wird bei der Post SG Mannheim Ringtennis gespielt. Vorstandsmitglied Uwe von Aschwege organisierte im Römerstadion die Wettbewerbe: "Die Bedingungen in Ladenburg sind exzellent. Nur die Spielfeldmarkierungen haben sich über Nacht abgelöst". Also musste der Mannheimer Funktionär morgens mit einer Spezialfarbe noch schnell die Linien nachziehen.

Gut gelaunt waren übrigens auch die Gäste aus Südafrika. Der 55-jährige Obrie Pienaar ist bereits zum vierten Mal beim Deutschen Turnfest dabei. In Südafrika sei Ringtennis zwar populärer als in Deutschland. Aber auch am Cap stehen Sportarten wie Rugby und Fußball an erster Stelle. Dass der Ländervergleich zugunsten der Deutschen Sportsfreunde ausging, fand Obrie in Ordnung. Zumal das Sportliche nur die eine Seite war: "Wir wollen Kontakte knüpfen und Freunde in Deutschland gewinnen", sagte der Südafrikaner mit französischen Wurzeln.

Das bekannteste Ballspiel im Deutschen Turnerbund ist Korbball, das seit 1903 in Deutschland gespielt wird. Dabei muss man den handballgroßen Ball möglichst oft in den frei stehenden gegnerischen Korb werfen. Das Spiel ähnelt dem Basketball, und im Spielaufbau ist es mit dem Handball zu vergleichen. Elke Hase, die beim TUS Helpup Korbball spielt, schätzt das schnelle und technisch anspruchsvolle Spiel, das im Lippeland weit verbreitet ist: "Wir haben in unserer Gegend viele kleine Sporthallen. Da in den kleinen Hallen kein Handball oder Basketball gespielt werden kann, hat sich Korbball als machbares Hallenspiel durchgesetzt", sagte die Korbballerin aus Westfalen. Das Turnfest in Ladenburg findet sie wunderbar. Weil die Stadt so toll sei, hat sie sich mit ihrer Familie eine Ferienwohnung gebucht, um nach dem Turnfest einen verlängerten Urlaub in Ladenburg zu machen.

Eine sandige Angelegenheit sind die neuen Beach-Spiele, die vom Turnerbund in das Programm aufgenommen wurden. Beach-Handball, Beach-Völkerball und Indiaca werden auf den Sandplätzen des Römerstadions und des Ladenburger Tennisclubs gespielt. Das Wetter war nicht immer toll: "Aber wir Ostfriesen sind eine steife Brise gewöhnt", erklärte Johannes Voß. Völkerballspieler würden nie frieren, weil sie sich stets bewegen müssten. Voß gilt als Erfinder des Beach-Völkerballs. Der Ostfriese organisierte eine Benefizveranstaltung für die Opfer der Jahrhundertflut im Jahre 2000. Damals nahmen am Nordseestrand zehn Mannschaften teil. Mittlerweile gibt es über 50 Vereine, es gibt Turniere und Rundenspiele. Der Ursprung des Völkerballs geht auf ein rituelles Kriegsspiel zurück, bei dem man musste den Gegner mit einem Lederball "abschießen" musste, um ihn aus dem Spiel zu nehmen. Die Spiefelder in Ladenburg lobte Voß. Wenn allerdings eine weitere Anlage gebaut werde, dann sollte die Spielfläche zwei Meter breiter sein.

Gute Stimmung kam auch beim Indiaca-Turnier auf dem Sandplatz im Römerstadion auf. Es ähnelt dem Beach-Volleyball. Allerdings wird statt einem Ball ein Federkissen verwendet, das mit der flachen Hand zurückgeschlagen wird. Das Spiel, das indianische Wurzeln hat, wird heute gerne an den Stränden gespielt. Indiaca-Turniere sind fester Bestandteil von Turnfesten. Der Deutsche FKK-Verband ist ebenfalls Ausrichter von Indiaca-Spielen. Auf Freikörperkultur verzichtet man aber im Ladenburger Römerstadion.