Ladenburg. (stu) Neben dem Carl-Benz-Gymnasium hat die Stadt noch weitere Großbaustellen, wie sich beim Vororttermin mit Bürgermeister Rainer Ziegler, dem Gebäudemanager der Stadt, Götz Speyerer, und Hausmeister Karlheinz Schäfer zeigte.

In der Merian-Realschule wurde der Musiksaal ausgebessert. Die alte Lüftungsanlage wurde ausgebaut, die Decke nach unten versetzt. Dadurch konnte auch die Akustik verbessert werden. Außerdem wurden alle Klassenzimmer mit einer neuen Netzwerktechnik versehen. Jedes ist jetzt mit einem Beamer ausgestattet - jüngst wurden zehn neue gekauft -, und alle Klassenräume sind nun mit dem Internet vernetzt.

Die neuen Bildungspläne, die von der Landesregierung verabschiedet werden, stellen auch den Schulträger vor immer neue Herausforderungen. "Wir müssen jährlich neue Aufgaben umsetzen, was auch unsere enormen Haushaltsansätze für unsere Schulen erklärt", sagte Ziegler. Der Schulträger habe letztendlich keine andere Wahl, als seine Schulen permanent aufzurüsten. So wurden in den Sommerferien mal eben 35.000 Euro in die Merian-Realschule investiert.

In der Werkrealschule Unterer Neckar fielen in den Sommerferien keine großen Investitionen an. Es wurden neue Decken installiert und die Lampen ersetzt. Die Werkrealschule wurde bereits im letzten Jahr zur Ganztagesschule umgebaut, sodass in diesem Jahr nur kleinere Investitionen nötig wurden.

In der Dalberg-Grundschule standen "kosmetische Verschönerungen" an. Die Wände des Schulhauses wurden gelb gestrichen, neue Akustikdecken eingezogen. Außerdem wurden die sanitären Anlagen renoviert. Kosten: gut 15.000 Euro.

Im Kinderhort wurde der neue Gruppenraum für die Kernzeitgruppe seiner Bestimmung übergeben. Der Schachklub und die Edinger-Chöre, die den Raum bisher nutzten, haben dadurch ihre "Heimat" verloren. Die Chöre können allerdings den Ballettraum der städtischen Musikschule für ihre Proben nutzen, was Ziegler durchaus begrüßt. Es sei immer sinnvoll, wenn Vereine städtische Liegenschaften nutzen können, meinte Ziegler.

Im "Römernest" wurde ebenfalls viel "geschafft". In der Kindertagesstätte wurden die Toilettenanlagen für die kleinen Kunden saniert. Die Ladenburger Firma Mumme hatte den Auftrag für die Renovierung erhalten. 23.000 Euro investierte die Stadt in das "Römernest". Darin enthalten sind die Erneuerung der Garderobe sowie der Einbau einer kleinen Küchenzeile.

In der Antoniusscheuer läuft die Renovierung, über deren Stand Ziegler und Speyerer informiertem. Ein Teil des Giebels stürzte vor einigen Monaten auf die Färbergasse (siehe nebenstehenden Artikel). Mittlerweile ist das Dach der Tabakscheuer wieder sicher. Größere Investitionen stehen noch an der Hauptscheune an. Um die 150.000 Euro wird die Stadt als Gebäudeinhaber wohl investieren müssen, worüber der Gemeinderat allerdings noch entscheiden muss.

Für das Altstadtfest kann die LSV die Scheune jedenfalls uneingeschränkt nutzen. Lediglich einige Gerüstteile im Innenhof und an der Färbergasse werden zum Fest nicht abgebaut. Der Verein wird daher eine Nachtwache organisieren, damit unvernünftige Festbesucher erst gar nicht auf die Idee kommen, das Baugerüst zu besteigen.