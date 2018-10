Von Axel Sturm

Ladenburg. Das war am Montagmorgen, gegen 7.15 Uhr, eine böse Überraschung, als die Ersten in der Merian-Realschule eintrafen. Ihnen bot sich ein Bild der Verwüstung. Bislang unbekannte Täter hatten vermutlich am Wochenende hohen Sachschaden angerichtet. Die Vandalen waren laut Polizei höchstwahrscheinlich über ein Fenster im Erdgeschoss ins Schulgebäude eingebrochen.

Innen versuchten sie, mehrere Klassenzimmer aufzuhebeln, scheiterten jedoch. Darüber hinaus wurde im Sekretariat ein Schreibtisch aufgebrochen. Außerdem besprühten der oder die Täter im ersten Obergeschoss mit einem Feuerlöscher einen Flur und verstopften eine Toilette. Das überlaufende und dann in den Flur schwappende Wasser vermischte sich mit dem Löschschaum und führte zu erheblichen Verunreinigungen. Zudem floss das Gemisch in mindestens drei angrenzende Klassenräume und bahnte sich seinen Weg durch die Decke ins Erdgeschoss. Entwendet wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts, die Polizei schätzt aber den Schaden auf mehrere Tausend Euro. Die Beamten in Ladenburg ermitteln, unter anderem wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruchs.

Richtig verärgert war Bürgermeister Rainer Ziegler, als er am Montagmorgen vom Gebäudemanager der Stadt, Götz Speyerer, über den Vorfall informiert wurde. "Wir investieren Millionenbeträge in unseren Schulstandort um attraktive Bedingungen zu schaffen und dann kommen solche Nachrichten", sagte er der RNZ. Die Stadt Ladenburg ist als Schulträger verantwortlich für den Zustand der Schulgebäude. Die Merian-Realschule wurde erst vor einigen Jahren für einen Millionenbetrag erweitert und modernisiert. "Ich bin stinksauer über diese Idioten - so verhält sich kein normaler Mensch", sagte der erzürnte Bürgermeister. Die Kosten müsse leider wieder die Allgemeinheit bezahlen. Ziegler hofft natürlich, dass die Täter gefasst werden, die die Schadensersatzforderungen begleichen. Auch Schulleiterin Dr. Edeltrud Ditter-Stolz findet es ernüchternd, dass manche Menschen Spaß an der Zerstörung haben. Sinnlos und dumm sei die Aktion gewesen, meinte die Rektorin.

Der Vorfall beeinflusste den Unterricht nicht. Am Montag weilten die Schüler beim Sportfest im Römerstadion, gestern stand ein Wandertag auf dem Stundenplan. Den ganzen Tag waren die Putzkolonnen beschäftigt, die Räume und Toiletten zu reinigen, so dass der Unterricht heute ungehindert stattfinden kann.

Ärgerlich sei der finanzielle Schaden, und auch der Zeitaufwand für die Aufnahme des Falles sei groß gewesen, meinte die Rektorin. Sie ist auf der einen Seite glücklich, dass die Täter nichts entwendet haben. Andererseits ist man an der Schule über die Aktion deprimiert. Gerade in der Merian-Realschule wird versucht, Sozialkompetenz zu vermitteln.