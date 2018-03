Volle Auftragsbücher, aber magere Lohnsteigerungen. Auch bei ABB in Ladenburg will die gewerkschaftlich organisierte Belegschaft nun "Zähne zeigen". Foto: stu

Ladenburg. (stu/mwg) Speditionen und Paketdienste mussten ihre Anlieferungen wegen des Warnstreiks am ABB-Standort am Dienstag auf einen späteren Zeitpunkt verschieben. Aufgerufen zu dem Streik hatte die IG Metall alle rund 350 Beschäftigten bei ABB Automation Products.

Die Arbeitnehmer machten mit dem Warnstreik ihrem Ärger über die stockenden Tarifverhandlungen zwischen IG Metall und dem Arbeitgeberverband Südwestmetall Luft. Die Gewerkschaft fordert für die rund 800.000 Beschäftigten in der Metall- und Elektroindustrie in Baden-Württemberg fünf Prozent mehr Lohn für zwölf Monate. Die Arbeitgeber hatten bei der dritten Verhandlung am vergangenen Donnerstag in Pforzheim Einkommensverbesserungen in zwei Stufen angeboten, die sich bei einer Laufzeit von 24 Monaten auf insgesamt 2,1 Prozent summieren, außerdem eine Einmalzahlung von 0,3 Prozent über zwölf Monate.

Für die Streikenden in Ladenburg ist das Angebot eine Provokation. Die Auftragsbücher seien voll, die Bilanzen könnten sich sehen lassen. Betriebsratsvorsitzender Michael Döppes forderte daher eine gerechte Entlohnung. "Die Konzernbosse in der Schweiz genehmigen sich Lohnerhöhungen und Bonuszahlungen in Höhe von fast 12 Prozent." Der Vorsitzende des Konzernbetriebsrates, Lothar Kämpfer, sagte: "Die Raffgier ist unglaublich. Die Konzernbosse bedienen sich großzügig und das Lohnerhöhungsangebot für die unteren Lohngruppen beträgt gerade mal zehn Euro." Kämpfers Rechnung quittierten die Streikenden mit lauten Buhrufen in Richtung Konzernzentrale.

Die Motivation sei nach diesem Angebot auf dem Nullpunkt, sagte IG-Metall-Gewerkschaftssekretärin Janna Köke. Sie rief den streikenden Mitgliedern zu, die Zähne zu zeigen. Köke kritisierte auch die Entscheidung, die Arbeitsplätze von ABB Automation Products von Ladenburg nach Polen zu verlagern. "In Polen fehlt das Know-how. Diese Entscheidung war ein großer Fehler", sagte auch Betriebsratsvorsitzender Michael Döppes. Durch Verhandlungen konnte man zunächst einen Erfolg verbuchen. Die Auslagerung wurde auf den Sommer 2017 verschoben. Alle Kundgebungsredner kritisierten die Eiseskälte, mit der Arbeitsplätze in Deutschland vernichtet würden.