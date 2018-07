Ladenburg. (stu) Für den geplanten Neubau des Hochwassersperrtores in Ladenburg wird der Seitenkanal in Höhe des Industriegebiets aktuell gerodet. Die Arbeiten sind am Montag wie geplant angelaufen. "Wir kommen gut voran. Das Wetter ist kalt und trocken. Es herrschen also ideale Bedingungen, um Baumfällarbeiten durchzuführen", sagte ein Sprecher der ausführenden Firma.

Auf beiden Neckarseiten werden Feldgehölze und Hecken auf 2250 Quadratmetern entfernt. Das ist eine Fläche in etwa so groß wie ein Drittel eines Fußballfeldes. Die Arbeiten sollen Ende Februar abgeschlossen sein, teilte das Heidelberger Amt für Neckarausbau mit. Die Rodungen sind mit der Naturschutzbehörde im Vorfeld abgestimmt worden . Als Ausgleich sollen an anderer Stelle Feldhecken und Feldgehölze angepflanzt werden. Das gerodete Holz wiederum wird zum Beispiel für die Produktion von Holzpellets verwendet.

Hintergrund der Rodungsarbeiten, die auch auf Ilvesheimer Gemarkung stattfinden, ist der geplante Neubau eines Hochwassersperrtors durch das Amt für Neckarausbau in Heidelberg. Die Arbeiten sollen im Herbst beginnen. Das derzeitige Hochwassersperrtor wurde 1931 gebaut. Das Bauwerk befindet sich nach Angaben des Amts in einem "schlechten Zustand". Eine "uneingeschränkte Erhaltung der Funktionstüchtigkeit zum Hochwasserschutz" könne daher "auf längere Sicht nicht mehr gewährleistet" werden, heißt es in der amtlichen Pressemeldung weiter. Untersuchungen hätten gezeigt, dass ein Neubau rund 15 Meter weiter stromabwärts nötig sei. Das bestehende Sperrtor soll abgerissen werden. Die Landesstraße, die an dieser Stelle über den Neckar nach Ilvesheim verläuft, bleibt jedoch erhalten.