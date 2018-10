Die Löcher in der Kirchenstraße sollen bald der Vergangenheit angehören: Nach dem Sommertagszug am 15. März soll eine Firma aus Mühlhausen hier mit den Pflasterarbeiten beginnen. Foto: Sturm

Von Axel Sturm

Ladenburg. Die Römerstadt kommt bei den Arbeiten rund um die Neupflasterung der Kirchenstraße günstiger weg als erwartet: Insgesamt 370 000 Euro sind in den Haushaltsjahren 2014 und 2015 für die Pflasterarbeiten und die Verlegung einer neuen Trinkwasserleitung eingeplant gewesen, nun sollen beide für 271 000 Euro ausgeführt werden. Das ist das Ergebnis der jüngsten Gemeinderatssitzung. Einstimmig verabschiedete das Gremium die Vergabe der Arbeiten an die Mühlhausener Firma VBS Tiefbau. Auf die Neupflasterung der Kirchenstraße entfallen dabei rund 200 000 Euro.

Der Kostenunterschied von mehr als 100 000 Euro zwischen dem von der Verwaltung geschätzten und dem von der nun ausführenden Firma ausgeschriebenen Preis überraschte einige Stadträte. Und nicht nur das: Acht Bieter hatten sich an der Ausschreibung rund um die Pflasterarbeiten beteiligt. Die Firma VBS Tiefbau bot die Arbeiten zu einem um 174 000 Euro günstigeren Preis an als der teuerste Anbieter. "Die Arbeit kann für das Unternehmen doch nicht auskömmlich sein - das ist ein extrem günstiger Preis", sagte Steffen Salinger (SPD).

Dem hielt Bürgermeister Rainer Ziegler jedoch entgegen, dass die Leistungsfähigkeit der Tiefbaufirma aus Mühlhausen von der Verwaltung genau überprüft worden sei. Eine aussagekräftige Referenzliste habe vorgelegen, auch die Personalkalkulation sei überprüft worden. Dabei wurde laut Ziegler eine "Stammpersonalklausel" vereinbart, die vorschreibt, dass 70 Prozent des Auftrags von bei der Firma fest angestellten Mitarbeitern ausgeführt werden müssen. VBS Tiefbau kann demnach nur begrenzt Leiharbeiter einsetzen. Auch eine Weitergabe an ein Subunternehmen sei nicht möglich. "Es gab also keinen Grund für einen Ausschluss des günstigsten Bieters", sagte Stadtbaumeister Andre Rehmsmeier.

Nicht im Preis von 271 000 Euro enthalten sind die Kosten für die Verlegung von Rohren für eine spätere Breitbandversorgung. Laut Verwaltungsvorlage belaufen sich die Kosten für diese Arbeiten auf rund 25 000 Euro. "Nach Gründung des Zweckverbands High-Speed-Netz Rhein-Neckar werden die anteiligen Leistungen für das Breitbandnetz direkt vom Zweckverband an die Firma VBS beauftragt", heißt es dazu in der Vorlage. Die Arbeiten in der Kirchenstraße sollen "nach dem Winter" beginnen, wie der städtische Tiefbauexperte Georg Völker bereits am Dienstag in einer Bürgerinformationsveranstaltung mitgeteilt hatte.

Grund ist zum einen die aktuelle Wetterlage. Zum anderen findet am 15. März der Ladenburger Sommertagsumzug statt. Bei einer Sperrung der Kirchenstraße wegen der Arbeiten hätte hierfür eine Ausweichstrecke gefunden werden müssen. Läuft alles nach Plan, dann könnten die Arbeiten nach vier bis fünf Monaten abgeschlossen werden, sagte Bürgermeister Ziegler in der Gemeinderatssitzung.

Große Preissprünge zwischen den anbietenden Firmen gab es auch bei der Vergabe der Arbeiten am Carl-Benz-Gymnasium. Den Zuschlag für Malerarbeiten erhielt die Mainzer Firma BoDeWa, sie kalkuliert mit rund 83 000 Euro. 19 Unternehmen hatten ein Angebot abgegeben, der teuerste Bewerber lag bei rund 167 000 Euro. Auch die Fliesenarbeiten vergaben die Räte an den günstigsten Anbieter: Mit knapp 70 000 Euro war die nun ausführende Mannheimer Firma Fliesen-Seitz 40 000 Euro günstiger als der teuerste Mitbewerber.

Mehr ausgeben als geplant wird die Verwaltung bei der Schülerbeförderung: Für das Haushaltsjahr 2014 waren hierfür 95 000 Euro angedacht, benötigt werden nun rund 14 000 Euro mehr. Grund für die Mehrkosten ist laut Verwaltung, dass seit September des Vorjahres auch "Inklusionskinder" befördert würden. Das Gremium stimmte dem Antrag zu. Auch für die Ausstattung des Domhofs genehmigte der Rat mehrheitlich eine überplanmäßige Ausgabe von 11 500 Euro. Diese sind im Vorjahr für eine neue Gewerbespülmaschine für 3500 Euro und einen Beamer für 8000 Euro angefallen. Peter Hilger (FWV), Günter Bläß (CDU) und Wolfgang Luppe (FDP) stimmten der überplanmäßigen Ausgabe nicht zu.