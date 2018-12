Von Silke Beckmann

Ladenburg. Der Übergang vom Kindergarten zur Grundschule bringt viele Veränderungen mit sich, auch organisatorische. Plötzlich müssen rund 15 Ferienwochen im Jahr geschultert werden. Eltern, die das aus beruflichen Gründen nicht selbst leisten können, nehmen daher gern die Hort- oder Kernzeitbetreuung in Anspruch.

Umso ernüchternder, wenn man mit einer Absage konfrontiert wird, wie es Familie Knopfe passiert ist. Tochter Hannah besucht ab September die Astrid-Lindgren-Schule und wurde bereits im Mai vergangenen Jahres für die Kernzeitbetreuung in der Weststadt angemeldet. Vor Kurzem kam die Absage, "ohne Begründung", wie Heiko Knopfe erzählt. Auf Nachfrage habe die Stadtverwaltung ein Platzproblem angeführt.

Hort und Kernzeit überbelegt

Tatsächlich gestaltet sich die Belegung ab dem kommenden Schuljahr wie folgt: Der Hort ist mit 85 Plätzen voll belegt, hier gibt es auch keine Warteliste. Die Kernzeit in der Altstadt, für 75 Plätze ausgelegt, ist mit 80 Kindern "bis zur Vertretbarkeit überbelegt", wie Bürgermeister Rainer Ziegler erläutert.

Auch die Kernzeit West ist mit 27 Kindern bereits leicht überbelegt, allerdings stehen hier außerdem sechs Kinder auf der Warteliste, zu denen auch die Tochter der Familie Knopfe gehört. "Ich bedaure dies", versicherte Ziegler. Sechs Kinder bildeten keine Grundlage, eine neue Gruppe einzurichten, noch mehr Überbelegung sei nicht vertretbar, und vor allem: "Die Räume fehlen." Dass an die Schule angebaut werden muss, stehe auch in Hinblick auf die neuen Wohngebiete auf Hockenwiese und ABB-Gelände außer Frage. Dies könne aber wegen der schlechten finanziellen Lage in diesem Jahr nicht mehr in Angriff genommen werden.

Im Blick behalten müsse man auch die in Baden-Württemberg gewünschte Entwicklung zu Ganztagesschule, mit der sich die derzeitigen Betreuungsangebote erübrigen würden. Dass diese in Nachbargemeinden wie Schriesheim und Dossenheim längst praktiziert werde, hatte auch Heiko Knopfe kritisch angemerkt. In Ladenburg herrsche diesbezüglich "keine Bewegungsmentalität", sagte Ziegler: "Sowohl Dalberg- als auch Astrid-Lindgren-Schule steuern nicht in diese Richtung."

Bei Familie Knopfe, wie auch den weiteren fünf betroffenen Familien, ist jetzt jedoch schnelles Handeln gefragt. Beide Elternteile sind außerhalb Ladenburgs berufstätig. Die Großeltern können die regelmäßige Betreuung nicht übernehmen.

Und so weit, dass Michaela Knopfe ihren Job an den Nagel hängt, soll es erst recht nicht kommen. "Wir haben wirklich alle Möglichkeiten durchgespielt", führt Heiko Knopfe aus. Einzige infrage kommende Lösung: "Wir suchen jetzt nach einer privaten Tagesmutter." Das große Problem sei die Ferienbetreuung, die der Familie an sich schon weitergeholfen hätte. Die sei aber fest an einen Kernzeitplatz gekoppelt, wie die Stadt mitgeteilt hatte. Die Kernzeit kann entweder mit oder ohne Ferienbaustein in Anspruch genommen werden, was jeweils im Vorfeld für das gesamte Schuljahr festgelegt wird.

Kein Rechtsanspruch

Neben allen Konsequenzen stört die Knopfes auch, dass im Anmeldebogen mit keinem Wort die familiären Gegebenheiten, wie etwa der Arbeitsverhältnisse, abgefragt werden, aus der sich ein gewisser Notwendigkeitsschlüssel ergeben würde. Wie Bürgermeister Ziegler sagte, werden bei der Platzvergabe durchaus gewisse Kriterien berücksichtigt, wie die Frage, ob bereits ein Geschwisterkind die Einrichtung besucht. "Und auch die Wartezeit spielt eine Rolle."

Ein Rechtsanspruch auf Betreuungsplätze besteht für die Grundschüler nicht. "Es handelt sich um eine rein freiwillige Einrichtung, die als Ergänzung zur verlässlichen Grundschule greift", so Ziegler, der auch den "Zuschussbedarf in enormer Höhe" ins Feld führt: "Kernzeit und Hort sind bei Weitem nicht kostendeckend."

Gleichwohl seien der Verwaltung Kinderbetreuung und Bildung wichtig. Allerdings müsse Ausgewogenheit herrschen zwischen finanzieller Leistbarkeit und dem Bestreben, Eltern gerecht zu werden.