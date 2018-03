Von Axel Sturm

Ladenburg. 270 Seiten stark ist der Vorentwurf des Haushaltsplans für 2015, den Stadtkämmerer Claus Hessenthaler in den vergangenen sieben Wochen erstellt hat. Die Arbeit war in diesem Jahr besonders stressig. Weil gleichzeitig eine Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt anstand - dabei werden die vergangenen fünf Haushaltsjahre unter die Lupe genommen - wurden in der Kämmerei Überstunden geleistet. Sogar sonntags beschäftigte sich Hessenthaler mit dem Zahlenwerk, das vorigen Mittwoch an die Ratsmitglieder verteilt wurde. Spektakuläre Überraschungen werden den Entscheidungsträgern nicht auffallen.

Hintergrund Investitionen Carl-Benz-Gymnasium: 4,3 Millionen Euro, Einrichtung 750 000 Euro Feuerwehr-Drehleiter: 680 000 Euro Straßenbau: Mehr als 500 000 Euro LED-Umrüstung: 200 000 Euro Schnelles Internet: 165 000 Euro Planung S-Bahn-Ausbau Bahnhof: 440 000 Euro Baugebiet Hockenwiese: 2,2 Millionen Euro Zuschüsse Feuerwehr: 213 000 Euro Schulen: 3,5 Millionen Euro Haus des Kindes, Kindertagesstätte und Betreuungseinrichtungen: Zwei Millionen Euro Lobdengau-Museum: 300 000 Euro Stadtarchiv: 125 000 Euro Musikschule: 300 000 Euro Volkshochschule: 95 000 Euro Stadtbibliothek: 310 000 Euro Jugendzentrum: 140 000 Euro Sporthallen: 440 000 Euro Römerstadion: 230 000 Euro Freibad: 475 000 Euro Weihnachtsmarkt: 40 000 Euro ÖPNV: 70 000 Euro Grünflächenpflege: 530 000 Euro Gemeindestraßen: rund 600 000 Euro

Erfreulich ist, dass die Stadt keine Kredite aufnehmen muss, um den Haushalt in Höhe von 43,4 Millionen Euro auszugleichen. Auf den Verwaltungshaushalt entfallen 30,2 Millionen Euro, der Vermögenshaushalt hat ein Volumen von 13, 2 Millionen Euro. Auch in diesem Jahr wird im Verwaltungshaushalt kein Gewinn erwirtschaftet.

1,4 Millionen Euro sollen ihm zugeführt werden. Man spricht daher von einer negativen Zuführungsrate. Ein gesunder Haushalt erwirtschaftet im Verwaltungshaushalt Überschüsse, die in den Vermögenshaushalt fließen sollen. Der Ladenburger Haushalt ist in diesem Jahr also "krank".

Finanzieren kann Ladenburg seinen hohen Standard nur, weil die Gewerbesteuereinnahmen sprudeln werden. Hessenthaler rechnet mit rund sieben Millionen Euro, die die "launische Diva" - so wird die Steuer wegen ihrer starken Schwankungen auch genannt - ausschütten wird.

Allerdings ist die Steuerkraft in Ladenburg mittlerweile so stark, dass die Umlageverfahren greifen. Ein Großteil der Steuereinnahmen müssen wieder abgeführt werden. Von einer Million Euro Gewerbesteuer verbleiben letztendlich nur 300 000 Euro in der Stadtkasse. Die Grundsteuer bringt der Römerstadt 1,5 Millionen Euro ein, aus dem Gemeindeanteil der Einkommensteuer fließen sieben Millionen Euro. Alles in allem erhält Ladenburg 9,1 Millionen Euro Steuereinnahmen.

Wegen großer Investitionen, allein der Umbau des Carl-Benz-Gymnasium kostet rund zwölf Millionen Euro, steigt der Schuldenstand auf fast neun Millionen Euro an. Im Haushalt steht außerdem eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von rund drei Millionen Euro für den Anbau einer Sporthalle an die Lobdengauhalle. Ob die Verpflichtungsermächtigung benötigt und damit die Halle gebaut wird, muss der Gemeinderat entscheiden. Wenn die geplanten Investitionen ausgeführt werden, steigt die Pro-Kopf-Verschuldung in Ladenburg von 642 auf 773 Euro an.

Erfreulich ist hingegen der Stand der Rücklagen. Mehr als 14 Millionen Euro hat Ladenburg "auf der hohen Kante". Davon werden rund neun Millionen Euro benötigt.

Info: Der Entwurf ist im Internet einsehbar. Dort sind auch die Pläne für die städtische Wasserversorgung und die beiden von der Stadt verwalteten Stiftungen Christlicher Bürgerhospitalfonds und Günther’sche Stiftung für Jugendhilfe hinterlegt. Der Gemeinderat wird den Entwurf am Dienstag, 10. März, 19 Uhr, und soweit erforderlich, am Mittwoch, 11. März, 18 Uhr, im Domhof öffentlich beraten. Die Verabschiedung ist für Mittwoch, 25. März, geplant.